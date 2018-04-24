Rusya'dan 5 Türk şirkete daha izin
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusyaya domates ithalatı için izin verdiğini bildirdi.
Rosselhoznadzor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018de Türkiye Cumhuriyetine gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının garantisi altında 24 Nisan 2018den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiyede üretilen domatesleri Rusya Federasyonuna göndermelerine izin verildi ifadesi kullanıldı.
Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle: Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.
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