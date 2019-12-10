Rusya’da ikinci üretim tesisini kurdu

Rusya’ya son 5 yılda 225 milyon dolar yatırım yaparak, Tataristan Alabuga SEZ bölgesinde 2. temizlik kağıdı üretim tesisini devreye alan Hayat Kimya, Rusya’nın en büyük selülozlu temizlik kağıdı üreticisi oldu. Yeni tesis yatırımıyla birlikte Hayat Kimya’nın kapasitesi yılda 70 bin tondan 140 bin tona çıktı. Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin Murat, Türkiye’den doğan Papia, Familia ve Focus markalarının bugün Rusya’nın markalı ürünler pazarında 2 numarada olduğunu belirterek, “Yeni makina yatırımımızla üretim tesisimiz, hem Rusya hem de Hayat Kimya adına başarı yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı oldu. Rusya’nın en büyük kağıt üreticisi olmak için yatırımlarımız sürecek. Hayat Kimya olarak bulunduğumuz coğrafyalarda yüksek kaliteli ürünlerimizle ve yatırımlarımızla farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Murat, şöyle konuştu: “Sadece 5 senede markalarımızı ilk 2’den biri haline getirmeyi başardık. Rus tüketiciler, kalitemizi ödüllendirdi. Hem Familia, hem de Papia markalı ürünlerimiz, kalite ödülüne layık görüldü. Bugün, Rusya’da 83 bin dağıtım noktasından, toplam 13 milyon eve ulaşıyoruz. Rusya’da ürettiğimiz kağıt havlularımız yüzde 22, tuvalet kağıtlarımız yüzde 17 pazar payına sahip.”