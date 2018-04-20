Rusya ve ABD adım attı! Fiyatlar düşüşe geçti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
20.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Rusya ve ABD adım attı! Fiyatlar düşüşe geçti

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Rusya ve ABD adım attı! Fiyatlar düşüşe geçti

Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol fiyatlarını desteklemek için yaptıkları arz kesintisi anlaşmasına sonuna kadar sadık kalmayabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan OPEC'in arz kesintileriyle fiyatları yükseltmesini eleştirdi.

CNBC'de yer alan habere göre, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın devam eden petrol arz kesintisi anlaşmasını yıl sonuna kadar destekleyemeyebileceğini söyledi. Petrol fiyatları ise küresel arz bolluğunun devam edeceği beklentisiyle düştü.

Donald Trump Twitterdan yaptığı açıklamada Görünen o ki OPEC yine iş başında. Her yer, denizdeki gemiler bile petrol yüklü. Ama petrol fiyatları yapay bir şekilde çok yüksek. Faydası olmaz ve kabul edilmeyecek dedi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.66 düşüşle 73.29 dolardan, ABD hafif petrolünün varil fiyatı ise günlük yüzde 0.53 düşüşle 6779 dolardan işlem gördü.

KÜRESEL GERİLİMİN AZALMASIYLA ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

ABDnin Suriye operasyonunun küresel etkisinin hafiflemesi ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla metal fiyatlarında genel bir düşüş gözlemlendi.

Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.37 artışla 90.24 düzeyine yükseldi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,342.40 dolardan,

- bakır yüzde 0.19 artışla 3.138 dolardan,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 935.30 dolardan,

- paladyum yüzde 0.44 düşüşle 1021.90 dolardan,

- gümüş yüzde 0.28 düşüşle 17.19 dolardan işlem gördü. 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2018-2)
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