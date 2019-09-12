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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Rusya Enerji Bakanı: Opal kararı, Avrupa ve Ukrayna ile gaz görüşmelerini etkileyecek

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Rusya Enerji Bakanı: Opal kararı, Avrupa ve Ukrayna ile gaz görüşmelerini etkileyecek

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak "(Avrupa Adalet Divanı'nın Opal boru hattı kararı) Bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa'da Gazprom'un Opal boru hattında daha fazla kapasiteye erişmesine izin verilmemesini eleştirerek, "Bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek." ifadesini kullandı.

Novak, Abu Dabi'de Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, Avrupa Adalet Divanı'nın Gazprom'un Opal boru hattında daha fazla kapasiteye erişmesine izin verilmemesine yönelik kararını değerlendirdi.

Kararla ilgili olarak bakanlık bünyesindeki avukatların çalışmaya başladığına işaret eden Novak, "Konuya ilişkin belirli bir sonuca vardığımızda açıklama yapacağız ancak bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol piyasalarındaki son gelişmelere de değinen Novak, "Petrol fiyatlarında yaşanan ufak dalgalanmaları bir trajedi olarak görmüyorum. Son aylarda fiyatlar varil başına 58-62 dolar bandında ve bu bir kriz olduğu anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirten Novak, şunları kaydetti:

"İran yaptırımlar nedeniyle petrol üretimini geçen yıl günlük 1,5 milyon varil düzeyinde azaltmak zorunda kaldı ve bu İran ekonomisi için son derece olumsuz. İran'ın petrol üretimini yaptırım öncesi seviyeye getirme hakkının bulunduğunu düşünüyoruz."

Avrupa Adalet Divanı dün verdiği kararla, Rus enerji şirketi Gazprom'un Alman doğal gaz boru hattı Opal'de daha fazla kapasite kullanmasına yönelik kararı iptal etmişti.

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