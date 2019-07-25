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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi

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Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının bir süre önce tamamlandığını belirterek, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir. Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” dedi.

Boginskiy, Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin sevkiyatının geçen ay tamamlanmasının ardından, Rusya ve Türkiye arasında bu alanda artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Ka-32’lerin özellikle yangınla mücadeleye yönelik en iyi teknik ekipmanlarla donatıldığına işaret eden Boginskiy, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir ve geniş bir yelpazede çeşitli görevlerde kullanabilir.” diye konuştu. 

Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini anlatan Boginskiy, “Türk ortaklarımızla, helikopter teslimatı ve helikopterlerin satış sonrası desteği başta olmak üzere verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İş Birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov ise Rusya’nın sivil helikopter sanayinde önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, “Belirlenen görevler doğrultusunda, Türk ortaklarımıza çeşitli helikopterler temin edebiliriz.” dedi. 

Türkiye’nin özellikle yangınla mücadeleye yönelik helikopter filosunu genişletmek istediğini anlatan Kladov, “Rosteh de Ankara ile bu alanda iş birliğini geliştirmek istiyor. Türkiye’ye yangınla mücadele için çok sayıda helikopter temin edebileceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Yangınla mücadele, arama ve kurtarma görevlerinde kullanabilen Ka-32 tipi helikopterler aynı zamanda inşaat işlerinde de görev alabiliyor. 

Boginskiy, bir süre önce AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz.” demişti. 

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