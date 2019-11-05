Roma’nın araçları Bursa’dan gitti
Yerli üretici Karsan, yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda Bursa’daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesi’ne 227 adet teslimat gerçekleştirdi.
5 ayda teslim ettikleri 227 adetlik Roma Belediyesi araçları dahil, 2019’da toplam 90 milyon Euro büyüklüğünde yeni Citymood siparişi aldıklarını ve yılı 500 adedin üzerinde üretim ile kapatacaklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla 1.000 adedi aşacağız. Roma Belediyesi’ne teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20’şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyorlar. Bu da belediyeye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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