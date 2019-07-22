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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
22.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor

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Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor

HATAY’ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ile doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Romalılar döneminde, kenti sel sularından korumak için o dönemde esir olan bin kişiye yaptırılan Titus Tüneli, bitişiğindeki Beşikli Mağarası ve Hz. Hızır Türbesi ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mekanların en başında yer alıyor.

Roma İmparatoru Vespasian’ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa Dağından gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçileri bu ilginç görüntü etkiliyor.

Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor
Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.
Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde Roma Dönemine ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralardaki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.
Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor
Titus Tünel’i ve Beşikli Mağaraların da eteklerinde yer aldığı Musa Dağı semalarında uçan yamaç paraşütleri eşliğinde güneşin denize yolculuğunu izlemek de mümkün.
Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor
İNTERNETTE GÖRDÜM

Titus Tünel’ini internette gördüğünü ve arkadaşlarıyla birlikte ziyarete geldiğini belirten ziyaretçilerden Umut Çelik, "Adana’dan geliyorum. Titus Tüneli’ni internet sayfalarında gördüm, çok hoşuma gitti.

Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor
Biz arkadaşlarla birlikte karar verdik gezmeye. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var burada. Çok güzel tarihi yerler. Çok uzun yıllara dayanan bir yermiş. Biz de merak ettik geldik. Herkese tavsiye ederiz" dedi.
Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor
DOĞA, DENİZ VE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ BİR YER

Türkmenistan’dan gelen ve hemşirelik öğrencisi olan Jemile Galpakova ise ’Hatay’a da gezmeye geldik arkadaşlarla. Samandağ gerçekten güzel bir yer. Titus Tünelini övdüler. Doğa, deniz ve tarihin birleştiği bir yer. 

Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor

Manzara da çok güzel. Gün batımı da izlenebilir bence burada. Gerçekten çok güzel ve herkese gelmelerini tavsiye ederim buraya" diye konuştu.
Roma döneminden kalma... Ziyaretçi akınına uğruyor


 

 

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