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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Rezervasyonlar yüzde 100 doldu! Yer kalmadı...

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Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük bayram tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

YILLIK 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki konaklama tesislerinde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 145 kilometre sahil bandına sahip körfez, genellikle iç turizme hizmet sunuyor.

Kazdağı Otelcileri Derneği (KAZOD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ed-Bel Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının hem bölge turizmine hem de esnafa büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Yakın, körfezdeki otellerde ağustos ayı ile birlikte ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Bayram tatiline gelecek vatandaşlarımızın bir an önce yerlerini ayırtmalarını öneriyorum. Edremit Körfezi iç turizmde şu anda otelleriyle, diğer eğlence yerleriyle bir numara gibi görünüyor." diye konuştu.

Edremit Belediyesine bağlı şirketlerinin bölgede 4 oteli bulunduğuna da değinen Yakın, temmuz ayını yüzde 70 dolulukla geçirdiklerini ancak ağustos ayının çok daha hareketli başladığını dile getirdi.

Burhaniye ilçesinde turizm işletmesi bulunan Filiz Altın, bayram tatilinin 9 gün olmasını çok istediklerini belirterek, "Beklediğimiz gibi oldu. Çok seviniyoruz. Sezonun sonuna doğru yeniden bize gelir getirecek, turizme ivme kazandıracak bir uzun tatil olması sanırım bütün turizm işletmeleri için çok iyi olacak. Tatile çıkmak isteyenler için de çok iyi olacak." dedi.

 

AYVALIK'TA İLK 5 GÜN TAMAMEN DOLDU

Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de 9 günlük tatilin kış sezonu öncesinde turizmciler için can suyu anlamı taşıdığını ifade etti.

Özgültekin, özellikle bayram tatiline yönelik rezervasyonların tatmin edici düzeyde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"9 günlük tatilin ilk 5 günü için daha şimdiden ilçedeki otellerde rezervasyonlar yüzde 100'e ulaştı. Ama rezervasyon alımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu hızla Ayvalık, 9 günlük Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçirecek. Sadece Ayvalık değil, Edremit Körfezi'nin hemen hemen tüm ilçelerinde bayram yüzde 100 dolu geçecek."

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (AYOP) Başkanı İbrahim Çolak da bu yıl turizm sezonunun seçimler nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla biraz düşük başladığını ancak özellikle Kurban Bayramı tatiline yönelik rezervasyonların oldukça yoğun olduğunu belirtti.

Çolak, "Daha şimdiden birçok turistik konaklama tesislerimizde bayram rezervasyon alımları yoğun talep nedeniyle tamamlanmış durumda. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle Ayvalık'ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak. Bu yoğunluk da ilçe ekonomisine çok ciddi bir ekonomik canlılığı beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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