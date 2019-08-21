Restoranlarda maç sancısı

SÜPER Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun bu yıl müşterilerine maç yayını yapan kafe, restoran ve kıraathanelerden yüksek fiyat talep etmesi bu işletmelerin anlaşmasını iptal etmesine neden oldu. Süper Lig’in ilk hafta heyecanını dışarıda yaşamak için restoranlara giden çok sayıda taraftar, işletme sahiplerinden “Bu yıl maliyetleri karşılayamayacağımız için maç yayını yapmama kararı verdik” cevabını aldı. Özellikle taraftarların maç günleri yoğun ilgi gösterdiği Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy’deki mekanlara giden çok sayıda taraftar yıllardır maç yayını izledikleri mekanlarda bile yayın olmadığını görünce dakikalarca başka mekan aramak zorunda kaldı. Birçok taraftar ise yüksek fiyatlardan dolayı maçı evde izlemeye karar verdi.

ZOR DÖNEMLER

İşletmeciler son dönemde hızla artan gıda enflasyonu ve işçilik maliyetleri nedeniyle zor dönemler yaşadıklarını belirtirken yıllık yayın ücretlerindeki artıştan şikâyet etti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Yeni sezon başlamadan önce binlerce üyemizden maç yayınları için işletmelerden istenen fiyatların yüksekliği konusunda şikâyet aldık. Maç yayınları geçmişte bizim için gelir artırıcı ve müşteri çekici bir uygulamaydı. Ancak gelinen noktada neredeyse hiç bir işletmecimizin bu fiyatları ödemesi mümkün değil. Yayıncı kuruluş bizim taleplerimizi dikkate almadan işletmelere fiyat belirliyor. Metrekare başına daha uygun teklifler bekliyoruz. Kısa süre içerisinde kendilerinden bu durumun düzeltilmesi için bir toplantı talep ediyoruz. Aksi halde tıpkı yemek kartı meselesinde olduğu gibi boykota gideceğiz” şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI 50 LİRA

Geçmiş yıllara kıyasla yayın ücretlerinde yüzde 300’ü aşan zamla karşılaştıklarını belirten Bingöl, “Bu mekanlara maç için gelen kişilerin genellikle tek sosyal aktivitesi bu oluyor. Zaten artan fiyatlar yüzünden menülerdeki ürünlerin ücretleri müşteriler için yüksek seviyelere geldi. Müşteri kaybetmek istemeyen ve maç yayını veren işletmeler de sadece kişi başı 50 lira izleme ücreti alıyor. Bu bir müşterinin maç için en az 100-150 lira ödemesi demek. Ve durum hiç sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

KIRAATHANE 58 BİN LİRA

EVİNDE maç yayını olmayan izleyicilerin yıllardır Süper Lig maçlarını takip ettiği mekanlardan biri de kahvehaneler. İstanbul Kahveciler Odası Genel Sekreteri Nihal Şimşek, yayıncı kuruluşun kahvehanelerden istediği yıllık üyelik ücretinin yüksekliğinden dolayı esnaftan şikâyet aldıklarını belirtti. Üsküdar’da bir kahvehaneden yıllık 58 bin lira üyelik ücreti istenmesi sonucu üyenin anlaşmasını yenilemediğini söyleyen Şimşek, “Çoğu kahvehane ücretlerin yüksek olması ve kaçak yayınlar sonucu müşterilerin azalması yüzünden maç yayını vermekten vazgeçti” dedi.