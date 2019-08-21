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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Restoranlarda maç sancısı

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Sezon öncesi Süper Lig takımları ile masaya oturan ve yüzde 10 indirim alan yayıncı kuruluş Digiturk, yeni sezonun ilk haftası ile birlikte şimdi de restoran, kafe ve kırathanelerle masaya oturmaya hazırlanıyor. “Ancak bu kez indirim talep eden biziz” diyen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, fiyatların yüksekliğinden dolayı son günlerde üye işletmelerden çok fazla şikâyet aldıklarını ve bu duruma bir çözüm aradıklarını dile getirdi.

SÜPER Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun bu yıl müşterilerine maç yayını yapan kafe, restoran ve kıraathanelerden yüksek fiyat talep etmesi bu işletmelerin anlaşmasını iptal etmesine neden oldu. Süper Lig’in ilk hafta heyecanını dışarıda yaşamak için restoranlara giden çok sayıda taraftar, işletme sahiplerinden “Bu yıl maliyetleri karşılayamayacağımız için maç yayını yapmama kararı verdik” cevabını aldı. Özellikle taraftarların maç günleri yoğun ilgi gösterdiği Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy’deki mekanlara giden çok sayıda taraftar yıllardır maç yayını izledikleri mekanlarda bile yayın olmadığını görünce dakikalarca başka mekan aramak zorunda kaldı. Birçok taraftar ise yüksek fiyatlardan dolayı maçı evde izlemeye karar verdi.

ZOR DÖNEMLER

İşletmeciler son dönemde hızla artan gıda enflasyonu ve işçilik maliyetleri nedeniyle zor dönemler yaşadıklarını belirtirken yıllık yayın ücretlerindeki artıştan şikâyet etti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Yeni sezon başlamadan önce binlerce üyemizden maç yayınları için işletmelerden istenen fiyatların yüksekliği konusunda şikâyet aldık. Maç yayınları geçmişte bizim için gelir artırıcı ve müşteri çekici bir uygulamaydı. Ancak gelinen noktada neredeyse hiç bir işletmecimizin bu fiyatları ödemesi mümkün değil. Yayıncı kuruluş bizim taleplerimizi dikkate almadan işletmelere fiyat belirliyor. Metrekare başına daha uygun teklifler bekliyoruz. Kısa süre içerisinde kendilerinden bu durumun düzeltilmesi için bir toplantı talep ediyoruz. Aksi halde tıpkı yemek kartı meselesinde olduğu gibi boykota gideceğiz” şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI 50 LİRA

Geçmiş yıllara kıyasla yayın ücretlerinde yüzde 300’ü aşan zamla karşılaştıklarını belirten Bingöl, “Bu mekanlara maç için gelen kişilerin genellikle tek sosyal aktivitesi bu oluyor. Zaten artan fiyatlar yüzünden menülerdeki ürünlerin ücretleri müşteriler için yüksek seviyelere geldi. Müşteri kaybetmek istemeyen ve maç yayını veren işletmeler de sadece kişi başı 50 lira izleme ücreti alıyor. Bu bir müşterinin maç için en az 100-150 lira ödemesi demek. Ve durum hiç sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

KIRAATHANE 58 BİN LİRA

EVİNDE maç yayını olmayan izleyicilerin yıllardır Süper Lig maçlarını takip ettiği mekanlardan biri de kahvehaneler. İstanbul Kahveciler Odası Genel Sekreteri Nihal Şimşek, yayıncı kuruluşun kahvehanelerden istediği yıllık üyelik ücretinin yüksekliğinden dolayı esnaftan şikâyet aldıklarını belirtti. Üsküdar’da bir kahvehaneden yıllık 58 bin lira üyelik ücreti istenmesi sonucu üyenin anlaşmasını yenilemediğini söyleyen Şimşek, “Çoğu kahvehane ücretlerin yüksek olması ve kaçak yayınlar sonucu müşterilerin azalması yüzünden maç yayını vermekten vazgeçti” dedi.

 

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