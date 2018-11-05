Resmen akın ettiler! 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
İHA
05.11.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Resmen akın ettiler! 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

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Resmen akın ettiler! 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

Çamlıdere bu hafta sonu Ankara ve yakın illerde yaşayanların tercihi oldu. İlçeyi 30 bin kişi ziyaret etti.

Son yıllarda yapılan hizmetler ve projelerle Ankara’nın yükselen değeri olan Çamlıdere ilçesi, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri, inanç turizmi, doğa ve yayla turizmiyle sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin ilgi odağı olmaya başladı.

Resmen akın ettiler 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

Sonbaharın son günlerini yaşarken Çamlıdere yerli turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hafta sonu tatilinde Pazar günü ilçeye 30 bin kişi ziyaret etti.

Resmen akın ettiler 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

Aluçdağı Milli Parkı piknik alanı ve macera parkının yanında ilçede bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ni ziyarete gelen misafirler ilçe içerisinde bulunan müzeleri de görmeden geçmiyorlar.

Resmen akın ettiler 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

İlçeyi ziyaret eden misafirler Şeyh Ali Semerkandi türbesini ziyaret ettikten sonra ilçe içerisindeki müzeleri geziyor. Misafirler daha sonra içerisinde bulunan macera parkına geçerek heyecan ve adrenalini en üst seviyede sonra Aluçdağı Milli Parkı keyifli dakikalar yaşıyorlar.

Resmen akın ettiler 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

İSTEYEN AT BİNİYOR İSTEYEN ATV TURU YAPIYOR

Çamlıdere, ilçeyi ziyaret eden misafirlere sunduğu olanaklar arasında at biniciliği ve parkuru da yer alıyor. At tavlası içerisinde veya orman içerisinde at safarisi yapmak isteyenler de at biniciliği ile şehrin sıkıcı bunaltısından uzaklaşıp sakin bir gün geçiriyorlar. At safari turlarının yanında isteyen de orman içerisinde ATV turları yapabiliyor. İster bireysel ister grup halinde düzenlenen ATV turlarında orman içerisinde tercihinize göre parkur seçebiliyorsunuz.

Resmen akın ettiler 2 günde 30 bin kişi oraya gitti

 

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