Renault ilk çeyrekte toplam pazar lideri
Renault, 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam pazar liderliğini koruyor.
Renault gerçekleştirdiği 22 bin 542'lik satış adetiyle ilk çeyreği pazar lideri olarak tamamladı.
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault ilk çeyreği toplam pazar lideri olarak tamamladı ve gerçekleştirdiği 22 bin 542 satış adedi ile pazardan
yüzde 14,2 pay elde etti.
Binek otomobil pazarında da marka, kaydettiği 20 bin 150 adet satış ve 16,5 pay ile 19. yılda da liderliğini sürdürdü.
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 2017'de "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçilen Megane Sedan, 9 bin 98 satış adedi ile yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olarak yer alıyor.
Megane Sedan'ın yanı sıra Symbol, Clio HB, Clio Sport Tourer ve Captur modelleri, bu dönemde kendi segmentlerinde (C1, B1, B2, B3, B7) lider konumda
bulunuyor. Dacia markası, binek hafif ticari araç pazarında kaydettiği 6 bin 726 satış adedi ve 4,2 pay ile 7'nci marka konumunda yer alıyor.
Mart 2018’de Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen Yeni Duster, C SUV segment lideri, Lodgy ise C4 segment lideri olarak yer alıyor.
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