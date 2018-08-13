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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.08.2018 - 19:42, Son Güncelleme:

Rekabet Kurulu kararı verdi: Bireysel muafiyet...

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Rekabet Kurulu kararı verdi: Bireysel muafiyet...

Rekabet Kurulu tarafından, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin Burgan Bank AŞ, Türkiye Ekonomi Bankası AŞ (TEB) ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile imzaladığı Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı sözleşmelerine bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan kararlara göre, Frutarom Industries Ltd'nin tek kontrolünün International Flavors&Fragrances Inc. tarafından ve Financiere Efel SAS'nin tam kontrolünün The Blackstone Group L.P tarafından devralınması işlemlerine kurulca izin verildi.

Kurul, Mitsubishi Corporation ile Mitsubishi UFL Lease and Finance Company Limited'in, International Automotive Holding B.V. nezdinde bulunan hisselerinin tamamının Rafan Holding B.V. tarafından devralınması ve The Boeing Company ile Safran Power Units USA, LLC arasında ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı.

BONUS KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNE MUAFİYET

Kurul tarafından Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin TEB AŞ, Burgan Bank AŞ ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile imzaladığı Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanındı.

Kurul, Superonline İletişim Hizmetleri AŞ ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ arasında imzalanan Toptan Seviyede Fiber Veri Akış Erişimi Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve İşbirliği Sözleşmesi'ne Ek 8/1.8-II maddesi hariç tutularak 3 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.
Mutlu Holding AŞ ile Alacakaya Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan ve başka distribütörlerle de tip sözleşme olarak imzalanması planlanan Distribütörlük Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

DİĞER KARARLAR

Rekabet Kurulu, EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin imtiyazlı belli oranda payının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından devralınması, The Dow Chemical Company'nin ekstrüde polistren üretimi, dağıtımı ve satışına ilişkin çeşitli varlıklarının Ravago SA'ya devredilmesi işlemlerine izin verdi.
Clearlake Sage Intermediate Holdings, Inc'nin ve iştiraklerinin tamamının tek kontrolünün Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin veren Kurul, Liebherr Makine Ticaret Servis Ltd. Şti.'nin belli oranda hissesine sahip Liebherr MCCtec GmbH'nin şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işleminin ise kapsamda olmadığını karara bağladı.

Toledo Molding&Die, Inc'nin tek kontrolünün Grammer AG tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Kurul, halihazırda Vista Equity Partners Management, LLC'nin yönettiği fonların tek kontrolünde olan Aptean Parent Company Sarl'nin kamu sektörü iş kolu ile Superion LLC ve halihazırda Bain Capital Investors, L.L.C.'nin tek kontrolünde olan TriTech Software Systems Inc'in Bain Capital Investors, LLC'nin yönettiği fonların ve Vista Equity Partners Management, LLC'nin yönettiği fonların ortak kontrolüne geçmesi işlemine de izin verdi.

 

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