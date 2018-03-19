Referans havalimanı

Türkiye’de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat’ın yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat, yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandı. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanı 15 ayda teslim aşamasına geldi. Daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı. Kuveyt hükümeti, bu projeyi referans alarak firmayı yeni ihalelere davet etti. Cengiz İnşaat, yeni kurulacak kentin altyapı ihalesini 160 milyon dolara, 4 km uzunluğunda, 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandı.

KUVEYT’İ ABD’YE BAĞLAYACAK

Cengiz Holding’in projelerini anlatmak için Kuveyt’te gazetecilerle bir araya gelen Cengiz Holding CEO’su Ömer Mafa, “Türk müteahhitlik sektörünün başarısını Kuveyt’te de gösterdiğimiz için gururluyuz. Hedefimiz dünyanın sektördeki sayılı şirketlerinden biri olmak” dedi. 4.5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 80 bin metrekare olarak planlandığını anlatan Mafa, “Cengiz İnşaat’ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Cengiz İnşaat’ın hızı ve kalitesinden çok etkilenen Kuveytliler, öncelikle destek terminali olarak düşünülen projeyi kalıcı terminal (Terminal 4) olarak değiştirdiler ve ayrıca havalimanında planlanan VIP Terminali için de yine Cengiz İnşaat ile çalışmak istediklerini belirttiler. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Daha önce yaptığımız Avrupa’nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı’nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu” diye konuştu. Mafa sözlerine şöyle devam etti: “Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD’ye uçuş yapılamıyordu. Ancak yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt’ten ABD’ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak.”

Kuveyt İskân Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 12 bölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini alan Cengiz İnşaat, bu proje kapsamında yerleşim biriminin tüm şehir içi yolları, aydınlatma, araç park alanları, trafo merkezleri ile bölgelerin elektrik, temiz su, pis su ve telefon şebekesi gibi şehir altyapısı çalışmalarını tamamlayacak.