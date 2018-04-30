Reel sektöre 2 Mayıs milat

REEL sektörün döviz borçlanması için kritik süreç başlıyor. Döviz geliri olmayan şirketler 2 Mayıs tarihinden itibaren döviz kredisi kullanamayacak. Döviz geliri olanların da kredi toplamı 15 milyon doların altında olanlar kullanmak istedikleri kredi tutarında son 3 yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.

Merkez Bankası yeni sistemi anlatmak için Sermaye Hareketleri Genelgesi hazırladı. Ayrıca Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’nu kurdu. Aynı sitede ‘sıkça sorulan sorular’ başlıklı da bir bölüm yer aldı. Sermaye Hareketleri Genelgesi 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Genelgenin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21. maddesinde hangi krediler için istisna uygulanacağı sayıldı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşların kullanacakları döviz kredileri kapsam dışında olacak.

YATIRIMDA SINIR YOK

Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olanlar da bu genelgeye göre kapsam dışı. Ancak bunlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan Türkiye’deki yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından onaylanan savunma sanayi projeleri, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olanların kullanacağı döviz kredileri istisna olacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan krediler ile makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak döviz kredileri için de istisna söz konusu olacak. Ancak krediyi kullanan firma 24 ay içinde ithalata ilişkin belgeyi aracı bankaya ibraz edecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün AA’ya yaptığı açıklamada, yatırım yapacak şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar sağladıklarını bildirdi. Şimşek, “İhracata yeni başlayan firmaların döviz geliri şartı nedeniyle mağdur olmaması için ihracat bağlantılarının ve muhtemel döviz gelirlerinin belgelenmesi kaydıyla bu firmaların döviz kredisi kullanmaları mümkün olacak. Devletin alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri şartı aranmayacak. Özelleştirme ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerce temin edilecek krediler de kapsam dışı olacak. Ayrıca yeni bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bunun haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce temin edilecek döviz kredileri de düzenleme kapsamında olmayacak” dedi.

15 MİLYON DOLAR ÜSTÜ NE YAPACAK?

GENELGENİN geçici 1. maddesinde 15 milyon dolar veya üzerinde kredi bakiyesi olan şirketlerin yapılacak düzenleme yürürlüğü girene kadar neler yapılması gerektiğine yer verildi. Buna göre holding şirketi veya bünyesindeki şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz gelirleri hesaplanırken tüm şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz gelirleri toplamı dikkate alınacak. Son 3 mali yılın döviz gelirleri her bir şirket için bankalara ve finansal kuruluşlara ibraz edilecek. Merkez Bankası’nın internet sitesinde firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Sistemik Risk Veri Takip Sistemi oluşturuldu. 15 milyon dolar ve üzerinde döviz borcu bulunan firmaların durumu bu sistem üzerinden izlenecek. Şirketler 31 Mart 2018 tarihinde sone eren ara hesap dönemi için bildirimlerini 18 Mayıs 2018 tarihine kadar yapabilecekler. Sistem ile ilgili sorular 444 44 66 numaralı hattan ya da iletisim@tcmbveri.gov.tr adresine iletilebilecek.