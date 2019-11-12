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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Reel sektörde yüzde 1'lik büyüme beklentisi

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Reel sektörde yüzde 1'lik büyüme beklentisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı "2019 yılını reel sektör olarak yüzde 1 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Reel sektör olarak bu yılı yüzde 1 civarında büyüme ile kapatmayı beklediklerini" bildirdi.

Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası 2019 yılı Dünya İş Yapma Kolaylığı Raporunu ve Türkiye makro ekonomik verilerini değerlendirdi.

Son bir yılda TÜFE'nin yüzde 25, ÜFE'nin yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla ciddi şekilde düştüğünü belirten Matlı, makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler yaşandığını vurguladı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösterdiğine dikkati çeken Matlı, "25 Ekim itibariyle yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2019 yılını reel sektör olarak yüzde 1 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz " ifadelerini kullandı.

Matlı, Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43'üncü ülke konumuna geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye işe başlama, inşaat izinlerinin alınması, kredi temini, dış ticaret, sözleşmelerin icrası, tapu kaydı, şirket tasfiyesi, elektrik temini, küçük yatırımcıların korunması ve vergi ödemesi alanlarında en fazla reform yapan ve iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Bu durumun bir neticesi olarak özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden bu göstergelerin iyileşmesi sonucunda, Türkiye'nin yeniden yatırım yapılacak hedef pazarların başında gelmesini bekliyoruz. Bugün gördüğümüz fotoğraf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin paydaşı olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm kurumlarla birlikte sürdürdüğü ortak çalışmaların ve projelerin bir sonucudur. TOBB olarak bizler özellikle hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaktan, üretmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Bugün bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen rakamların pozitif yönde seyrediyor olması biz iş dünyası temsilcileri için hem umut verici hem de motivasyon kaynağıdır."

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