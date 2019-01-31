Reel sektör için sıkı takip

FİNANSAL İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) üçüncü toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Reel sektörün finansmana erişimi ve kredi büyümesi ile ilgili tedbirler, Milli Reyting Kuruluşu ile İpotek Finansman Kuruluşu kurulması süreçleri başta olmak üzere çok sayıda önemli konuyu detaylıca ele aldık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre de, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin üçüncü toplantısı Bakan Berat Albayrak başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların Türkiye’deki finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik önlemler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı.

Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü. Milli reyting kuruluşu kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan “İpotek Finansman Kuruluşu” kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

Uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerilerinin de değerlendirildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katıldı.

KONKORDATO GÜNDEMDE

Açıklamada yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirlerin FİKKO’da ele alındığı yer aldı. 2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmıştı. Her bankanın firmalarla ayrı ayrı görüşmesi yerine bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak görüşmelerin bu heyet tarafından yürütülmesinin süreci hızlandıracağı kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu. Firmaların durumu analiz edilerek, borçlarını ödeme niyetinde olan, borçları yapılandırıldığında ticari faaliyetine devam edebilecek firmalar tespit edilmeye başlandı. İlk etapta bankalara olan kredi borçları yapılandırılan 100 kadar firmadan 22’si konkordatodan çıktı. Gelecek aylarda heyetin 300 firma ile görüşmesi planlanıyor.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 3.87

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.5 milyar lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87’ye çıktı. Sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17’de gerçekleşti.