Reel sektör için sıkı takip

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriReel sektör için sıkı takip
GeriEkonomi Reel sektör için sıkı takip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Reel sektör için sıkı takip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Reel sektör için sıkı takip

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başkanı olduğu Finansal İstikrar Komitesi önceki gün üçüncü toplantısını yaptı. Albayrak, reel sektörün finansmana erişimi ile yeniden yapılandırmaların gündeme geldiğini belirtirken Milli Reyting Kuruluşu’nun da detaylıca ele alındığını açıkladı.

FİNANSAL İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO)  üçüncü toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Reel sektörün finansmana erişimi ve kredi büyümesi ile ilgili tedbirler, Milli Reyting Kuruluşu ile İpotek Finansman Kuruluşu kurulması süreçleri başta olmak üzere çok sayıda önemli konuyu detaylıca ele aldık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre de, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin üçüncü toplantısı Bakan Berat Albayrak başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların Türkiye’deki finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik önlemler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı.

Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü. Milli reyting kuruluşu kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan “İpotek Finansman Kuruluşu” kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

Uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerilerinin de değerlendirildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katıldı.

KONKORDATO GÜNDEMDE

Açıklamada yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirlerin FİKKO’da ele alındığı yer aldı. 2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmıştı. Her bankanın firmalarla ayrı ayrı görüşmesi yerine bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak görüşmelerin bu heyet tarafından yürütülmesinin süreci hızlandıracağı kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu. Firmaların durumu analiz edilerek, borçlarını ödeme niyetinde olan, borçları yapılandırıldığında ticari faaliyetine devam edebilecek firmalar tespit edilmeye başlandı. İlk etapta bankalara olan kredi borçları yapılandırılan 100 kadar firmadan 22’si konkordatodan çıktı. Gelecek aylarda heyetin 300 firma ile görüşmesi planlanıyor.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 3.87

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.5 milyar lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87’ye çıktı. Sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17’de gerçekleşti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor