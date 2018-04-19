Rakı ve viskiyi eşitleyin

AVRUPA Birliği’nin (AB) Türkiye’yle ilgili son ilerleme raporu ve ekonomik reform programına göre, Türkiye’deki kayıtdışı Suriyeli çalışan sayısı 700-800 bin civarında. Rapora göre Türkiye’de kıdem tazminatı reformunun yapılmaması, çalışma hayatı açısından sorun. Viski ve rakı arasındaki vergi uyumsuzluğuna da dikkat çekilen raporlarda, bu içkilerin vergilerindeki düzenleme için tanınan sürenin bittiğine dikkat çekildi. Raporlarda, Türkiye’deki para politikasına yer verildi. Enflasyon hedefine ulaşmak için daha fazla fiyat istikrarına yoğunlaşılması gerektiği belirtilen raporlarda, “Buna ilave olarak, para politikası çerçevesini basitleştirmek, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artıracaktır, bu da Merkez Bankası’nın kredibilitesini güçlendirecektir” denildi.

VARLIK FONU

2017 yılında kurulan Varlık Fonu da, AB’nin ilerleme raporunda yer aldı. 2017 yılında kurulan Varlık Fonu’ndaki varlıkların Sayıştay incelemesinde olmadığı ve fon tarafından atılan her adımın doğrudan Başbakana rapor edildiği belirtilen raporda, 2018 yılında fona borçlanma yetkisi verildiği vurgulandı. Türkiye’nin yabancılara ev satışındaki sınırlamaları ise ilerleme raporunda eleştiri konusu oldu. AB vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul alamadığı, bunun için belli bir sermaye yatırımı ve 3 sene evi satmamak gibi koşulların arandığı kaydedilen raporda, “Türkiye bu alanı liberalleştirmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyuyor” denildi.

GDO’DA TAM UYUM YOK

İlerleme raporuna göre, yeni gıdalar ve GDO konusunda Türkiye’nin AB ile uyumu da tam olarak tamamlanmadı. İlerleme raporunun vergilendirme kısmında ise sigara ve alkole ayrı bir yer ayrıldı. Sigaradaki vergilendirmenin, değerine göre vergilendirme açısından müktesebatla çeliştiği, fakat genel olarak AB seviyelerine yakın olduğu kaydedilen raporda, alkollü içkilerin vergilendirmesinde ise eylem beklendiği belirtildi. Raporda özetle, “Alkollü içeceklerde ise rakıyla diğer ithal içkiler arasındaki vergilendirme farklılıkları artırıldı. Sonuç olarak rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve rakıyla muadilleri arasındaki vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. 2009 yılı eylem planına bağlı olarak, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamiyle kaldırılmalı” denildi. 2018 yılı başında yapılan vergi artışlarıyla, rakıdan alınan ÖTV 171 liraya çıkarılırken, viski türlerinde ise bu oran 197 TL düzeyinde bulunuyor.

İŞ KAZALARINDA 1405 KİŞİ ÖLDÜ

RAPORA göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda, Türkiye’nin karnesi çok parlak değil. Türkiye’nin gece vardiyalarında 7.5 saatten fazla çalışılamayacağına ilişkin hükmü kaldırdığı ifade edilen raporda, çalışanın rızası olması durumunda belli sektörlerde geceleri fazladan çalışma yapılabileceğine ilişkin düzenleme olduğu belirtildi. İş Sağlığı ve güvenliği açısından ise Türkiye’nin ilgili yasanın bir bölümünün uygulamasını 2020 yılına ötelediği belirtilen raporda, “İş kazalarında, 2015 yılında bin 252 iken kişi ölürken, 2016 yılı itibariyle bin 405 kişi hayatını kaybetti” saptaması yer aldı. Raporda iş sağlığıyla ilgili olarak yasanın uygulanabilirliğinin artırılması istendi.