Rakı ve viskiyi eşitleyin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRakı ve viskiyi eşitleyin
GeriEkonomi Rakı ve viskiyi eşitleyin
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
19.04.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

Rakı ve viskiyi eşitleyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rakı ve viskiyi eşitleyin

AB’nin Türkiye’yle ilgili son ilerleme raporunda alkollü içkilerin vergilendirmesinde eylem beklendiği belirtilerek, “Rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. Ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamıyla kaldırılmalı” denildi.

AVRUPA Birliği’nin (AB) Türkiye’yle ilgili son ilerleme raporu ve ekonomik reform programına göre, Türkiye’deki kayıtdışı Suriyeli çalışan sayısı 700-800 bin civarında. Rapora göre Türkiye’de kıdem tazminatı reformunun yapılmaması, çalışma hayatı açısından sorun. Viski ve rakı arasındaki vergi uyumsuzluğuna da dikkat çekilen raporlarda, bu içkilerin vergilerindeki düzenleme için tanınan sürenin bittiğine dikkat çekildi. Raporlarda, Türkiye’deki para politikasına yer verildi. Enflasyon hedefine ulaşmak için daha fazla fiyat istikrarına yoğunlaşılması gerektiği belirtilen raporlarda, “Buna ilave olarak, para politikası çerçevesini basitleştirmek, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artıracaktır, bu da Merkez Bankası’nın kredibilitesini güçlendirecektir” denildi.

VARLIK FONU

2017 yılında kurulan Varlık Fonu da, AB’nin ilerleme raporunda yer aldı. 2017 yılında kurulan Varlık Fonu’ndaki varlıkların Sayıştay incelemesinde olmadığı ve fon tarafından atılan her adımın doğrudan Başbakana rapor edildiği belirtilen raporda, 2018 yılında fona borçlanma yetkisi verildiği vurgulandı. Türkiye’nin yabancılara ev satışındaki sınırlamaları ise ilerleme raporunda eleştiri konusu oldu. AB vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul alamadığı, bunun için belli bir sermaye yatırımı ve 3 sene evi satmamak gibi koşulların arandığı kaydedilen raporda, “Türkiye bu alanı liberalleştirmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyuyor” denildi.

GDO’DA TAM UYUM YOK

İlerleme raporuna göre, yeni gıdalar ve GDO konusunda Türkiye’nin AB ile uyumu da tam olarak tamamlanmadı. İlerleme raporunun vergilendirme kısmında ise sigara ve alkole ayrı bir yer ayrıldı. Sigaradaki vergilendirmenin, değerine göre vergilendirme açısından müktesebatla çeliştiği, fakat genel olarak AB seviyelerine yakın olduğu kaydedilen raporda, alkollü içkilerin vergilendirmesinde ise eylem beklendiği belirtildi. Raporda özetle, “Alkollü içeceklerde ise rakıyla diğer ithal içkiler arasındaki vergilendirme farklılıkları artırıldı. Sonuç olarak rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve rakıyla muadilleri arasındaki vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. 2009 yılı eylem planına bağlı olarak, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamiyle kaldırılmalı” denildi. 2018 yılı başında yapılan vergi artışlarıyla, rakıdan alınan ÖTV 171 liraya çıkarılırken, viski türlerinde ise bu oran 197 TL düzeyinde bulunuyor.

İŞ KAZALARINDA 1405 KİŞİ ÖLDÜ

RAPORA göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda, Türkiye’nin karnesi çok parlak değil. Türkiye’nin gece vardiyalarında 7.5 saatten fazla çalışılamayacağına ilişkin hükmü kaldırdığı ifade edilen raporda, çalışanın rızası olması durumunda belli sektörlerde geceleri fazladan çalışma yapılabileceğine ilişkin düzenleme olduğu belirtildi. İş Sağlığı ve güvenliği açısından ise Türkiye’nin ilgili yasanın bir bölümünün uygulamasını 2020 yılına ötelediği belirtilen raporda, “İş kazalarında, 2015 yılında bin 252 iken kişi ölürken, 2016 yılı itibariyle bin 405 kişi hayatını kaybetti” saptaması yer aldı. Raporda iş sağlığıyla ilgili olarak yasanın uygulanabilirliğinin artırılması istendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Otomobil Oscar’ı çevreci modele

Haftanın yatırımı

Sevim’den  5 tavsiye

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?