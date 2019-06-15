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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Putin'den "ticaret savaşlarını durdurma" çağrısı

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Putin'den "ticaret savaşlarını durdurma" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(Ticaret savaşları) Kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimleri devam ediyor. Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir. Suriye’de siyasi reformları mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonomik rekabette kuralsız bir savaş yürütüldüğüne işaret ederek, “Kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimleri devam ediyor. Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir.” dedi.

Putin, Duşanbe’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. İran ile varılan nükleer anlaşmaya yönelik durumdan herkesin endişe duyduğunu belirten Putin, “Bize göre tek mantıklı yol, anlaşmadaki tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesidir.” diye konuştu.

ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının nükleer silahsızlanmayı olumsuz etkilediğini anlatan Putin, “Rusya, İran ile varılan anlaşmanın bir tarafı olarak sorumluluklarını getirmeye devam edecek.” dedi. Suriye krizinin çözüme ulaştırılmasının da önemini vurgulayan Putin, “Suriye krizinin çözümü, bölgemizdeki güvenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Suriye’de siyasi reformları mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelere de değinen Putin, “Maalesef, dünya genelinde ticaret savaşları artarken, kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimlerini içeren mücadele devam ediyor. Ortaklaşa bir şekilde bu durumdan çıkmaya yönelik atacağımız adımlar hiç olmadığı kadar önem taşıyor.” dedi.

Putin, küresel ekonomik kalkınmada Asya’nın rolünün önemine işaret ederek şunları kaydetti:
“Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir. Asya ülkeleri nezdinde korumacılığı, yaptırımları ve siyasi kısıtlamaları kaldırarak ticaretimizi artırmalıyız. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yatırımları ve sanayi alanındaki iş birliğini derinleştirmeye kararlıyız. CICA üyeleri tarafından desteklenen Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin'in “Kemer ve Yol” projesiyle entegrasyon süreci ise devam etmektedir. Bu girişimler hepimizin menfaatinedir.” 

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