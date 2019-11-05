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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

PTT'den "e-Tebligat" için arşiv alanı satışı

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PTT'den "e-Tebligat" için arşiv alanı satışı

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinde daha fazla gönderi saklamak isteyen müşterilere arşiv alanı satışı başladı.

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinde daha fazla gönderi saklamak isteyen müşterilere arşiv alanı satışı yapılıyor. Arşiv alanı, kredi kartıyla online olarak ya da PTT merkezlerinden nakit ödemeyle satın alınabiliyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğiyle iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden şirketin, inovatif atılımları, yenilikçi vizyonu ve stratejileriyle geleceği şekillendirdiği ve standartları belirlediği kaydedildi.

PTT tarafından üretilen, işletilen ve korunan UETS sayesinde, tebligatların hem hızlı hem de güvenli şekilde alıcısına ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Sistem üzerinde yapılan çalışma sonucunda artık müşteriler ek arşiv alanına da sahip olabilecek. Elektronik tebligatlarının UETS'de saklanmasını isteyen müşteriler ek arşiv alanı satın alarak gönderilerini saklama imkanına sahip olacak. Bunun için hesap sahipleri, PTT tarafından satışa sunulan ek arşiv alanı hizmetini satın alabilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren elektronik tebligat gönderiminin UETS ile yapıldığı hatırlatılarak, tebligat gönderici ve alıcı adreslerinin de söz konusu sistem üzerinden verildiği bildirildi.

Kullanıcı hesaplarının ücretsiz olduğu uygulamada, kullanıcılara 100 megabayt alanın da ücretsiz sağlandığı ve kapasite sınırı olmaksızın kullanıcıları geriye dönük 6 aya kadar olan elektronik tebligat gönderilerine erişebildiği bilgisi verilen açıklamada, söz konusu yönetmelik kapsamında 21 Kasım'dan itibaren 6'ncı ayını doldurup 100 megabayt depolama alanı sınırını aşan kullanıcıların UETS'de tutulan tebligatlarının, en eski tarihli tebligattan başlayarak silineceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik tebligatların sistemden silinmiş olsa dahi tebligatlara ait delil kayıtlarının 30 sene boyunca UETS'de saklanmaya devam edeceğine dikkati çekilen açıklamada, kredi kartıyla online olarak satın alma işlemi hakkında tüm detayları içeren kullanım kılavuzunun UETS alıcılarına duyuru olarak iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, kullanıcıların UETS hesaplarına giriş yaparak duyurular bölümünden ve www.etebligat.gov.tr adresinden sisteme ulaşılabildikleri kaydedildi. 

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