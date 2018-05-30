PTT 5 bin personel alımı sınavı ne zaman?
PTT personel alımı sınavı için vatandaşların beklentisi başladı. Binlerce kişinin gündeminde yer alan PTT personel alımı başvurusu, aşırı ilgi nedeniyle 23 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Sınavın başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yazılı sınava çevrildi. Peki, PTT personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
PTT yazılı sınavı, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi tarafından 17 merkezde gerçekleştirilecek olan PTT yazılı sınavı, kurum tarafından açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı
YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?
Yazılı sınavın Gazi Üniversitesince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 merkezde yapılacağını ifade eden Arslan, gişe görevlisi, postacı, uzman yardımcısı, mimar, tekniker, avukat ve mühendis alımı için gerçekleştirilecek sınavda başarı sağlayanların idari hizmet sözleşmeli olarak en kısa sürede PTT ailesine katılacağını kaydetti.
a) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır.
b) Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.
c) Yazılı sınavlarda genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.
Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.
Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan
ve üstü alanlar başarılı sayılır.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.
Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.
Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.
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