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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı!

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Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, "Paris Havacılık Fuarı'nda mikro uydu fırlatma aracının ilk kez yurt dışında uluslararası bir platformda tanıtımını yapıyoruz. Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik. Roketsan'ın tasarladığı ve geliştirdiği sistemler, dünyaya paralel şekilde, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir" açıklamasında bulundu.

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." dedi.

Özdamar, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'na katılan Roketsan'ın çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı
Askeri, uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir platform olduğu için burada bulunduklarını belirten Özdamar, Roketsan'ın kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ürün geliştirdiğini hatırlattı.

Özdamar, Türkiye'nin uzay uydusu konusu üzerinde yoğun çalıştığının altını çizerek, Türk uydusunun Türk topraklarından Türk roketleriyle uzaya fırlatılmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Konuya ilişkin Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi'nin birkaç ay önce İstanbul'da düzenlenen bir fuarda sergilendiği bilgisini paylaşan Özdamar, "Mikro uydu fırlatma aracını ilk kez yurt dışında uluslararası platformlara tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı
Özdamar, fuarda, uluslararası platformların ihtiyaç duyabileceği uyduları yörüngeye yerleştirebilecekleri altyapıya sahip olduklarını gösterdiklerini, ayrıca uluslararası hava platformlarında kullanılan birçok stratejik ürünün de tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

"ROKETSAN'IN GELİŞTİRDİĞİ SİSTEMLER BATILI ÜLKELERE İHTİYACI ORTADAN KALDIRIYOR"

Fuarın verimli geçtiğini ve ürün tanıtımı yapmanın yanı sıra uluslararası paydaşlarla da görüştüklerini aktaran Özdamar, "Roketsan, parlayan yıldız olarak birçok uluslararası kullanıcı tarafından izlenmekte ve yakından takip edilmekte." ifadesini kullandı.

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı
Özdamar, Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi ve ihracat yapmayı da amaçladıklarını vurgulayarak, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." diye konuştu. Türkiye gibi bir bölgede sınırları korurken sivillere zarar vermeden ve sadece hedefi etki altına alabilecek sistemlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Özdamar, diğer uluslararası şirketlerin de buna yöneldiğini söyledi.

Özdamar, "Roketsan'ın tasarladığı ve geliştirdiği sistemler, dünyaya paralel şekilde, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir." dedi.

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı
PROJE KASIMDA İMZALANMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, MUFS Geliştirme Projesi, geçen yıl kasımda imzalanmıştı. Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesi ve test edilmesini kapsıyor.

Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı
Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, Mikro Uydu Fırlatma Aracı'nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak. 

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