Polis okulu arsası ihaleye çıkıyor
İSTANBUL Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için gerçekleştirilecek ihalenin tarihi belli oldu. Emlak Konut 17 Nisan’da ihalenin ilk oturumunu düzenleyecek. İlk oturumda ihaleye teklif verenler belli olurken, kazanan daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak.
Emlak Konut GYO’nun “İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. Yani 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi.
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