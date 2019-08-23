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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.08.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

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Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 95.394,24 puandan tamamladı. Dolar/TL ise Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir görünüm ortaya koyması ve siyasi risklerin sürmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklanıldı.

Makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması küresel resesyona dair endişeleri gündemde tutarken, dünya çapında yaşanan siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler de piyasa fiyatlamalarına negatif yansıyor. Bu kapsamda merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından belirleyici olma özelliğini sürdürüyor.

Fed'in temmuz toplantı tutanaklarından net bir sinyal alınamaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaya faiz indirimi baskıları yapması ve Fed yetkililerinin para politikasında ayrışmaları ise bugün Jackson Hole toplantısında TSİ 17.00'de Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajların önemini artırıyor.

Analistler, Powell'ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların piyasaya yön vereceğini söyledi.

ABD'de dün haftalık işsizlik maaşı beklentileri 4 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, imalat sanayi PMI ağustosta beklentilerin altında kaldı. Kötü gelen makroekonomik veriler sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. New York borsasında Dow Jones Endeksi yüzde 0,19 yükseldi, S&P 500 Endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti. Dolar endeksi 98,1-98,4 bandında yatay seyrini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,65 ile son 9 günün en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına yönelik yayımlanan tutanaklarda, ekonomik yavaşlamanın beklenenden uzun sürebileceği vurgulanırken, bu durum eylül ayında bankanın faiz indirimine gitmesi ve tahvil alım programı duyurması yönündeki beklentileri artırdı. Öte yandan dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında taraflardan gelen açıklamalar anlaşmasız Brexit seçeneğinin yüksek olduğuna işaret etti. Macron, anlaşmasız Brexit'in AB'nin seçimi olmadığını belirterek, görevlerinin tüm seçeneklere hazırlıklı olduklarını söyledi. Johnson ise Berlin temaslarının kendisini cesaretlendirdiğini, anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

İtalya'da ise Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti, CumhurBaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesi sonrası hükümeti kurmaya denemeye hazır oldukları açıklamasını yaptı.

Dün Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, siyasi riskler ve Brexit endişeleri ile pay piyasaları düşüş kaydetti. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 geriledi.

Asya tarafında Japonya'da açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 ve Çin'de Şanghya bileşik endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 95.394,24 puandan tamamladı. Dolar/TL ise Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı açıklamaların piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını, bu kapsamda bankanın gelecek dönem para politikası ve daha fazla faiz indirimine bakışı konularında verilecek mesajların önem taşıdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 96.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 

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