Piyasalara Fed nefesi
Küresel piyasalar önceki güne kadar Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl kaç faiz arttırımı yapacağı konusuna odaklanmışlardı ve Fed toplantısıyla bu tahmin 3 kerede bırakıldı. Bu gelişen ülke para birimlerine olumlu yansıdı ama ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı ticaret önlemleri yeniden ibreyi dolara döndürdü.
AMERİKAN Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasada bankanın üç artırım tahminini koruması olumlu değerlendirdi. Fed sonrası özellikle gelişen piyasa para birimleri değer kazandı, borsalar yükseldi. Türk Lirası da dolara karşı güç kazandı ve dolar 3.90 liranın altını gördü. Dolar 3.8993 liraya kadar düştü. Ancak ABD Başkanı Trump’ın Çin’e karşı gümrük önlemlerinin getirdiği tedirginlik yeniden gözleri dolara çevirdi. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.9296 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 0.45 düşüşle 117 bin 122 puandan tamamlandı.
Fed önceki akşam faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu. Yine önceki gün yayımlanan faiz projeksiyonları ise Fed yetkililerinin bu yıl üç mü yoksa dört defa mı faiz artırılması konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi. Fed yetkilileri gelecek yıl üç defa, 2020’de ise iki defa faiz artırımı öngörüyorlar. Bu sayılar ekonominin temellerinin sağlam olduğunu düşündüklerine dair de ipucu veriyor.
ÇİN ETKİSİ GÖZLENİYOR
Şeker Yatırım analistlerin yayımladıkları notta, Fed’in 2018 yılı için 3 faiz artırımını koruması piyasalar tarafından pozitif karşılandığını kaydederek “Ancak bu pozitiflik fazla süremedi ve başta ABD borsaları olmak üzere yurtdışı borsalarda satış baskısı yaşanıyor. Borsa İstanbul ise yurtdışı borsalardaki satış baskısına rağmen pozitif ayrışarak tepki yükselişi eğilimini sınırlı da olsa koruyor. Yurtdışı borsalardaki satış baskısında Trump’ın Çin’e yönelik 60 milyar doları bulabilecek ek vergi getirebileceği beklentileri etkili oluyor. Bu yönde alınabilecek yeni korumacı tedbirlerin ticaret savaşlarını alevlendirmesi ve global büyümeye ilişkin kısa vadeli endişelerin oluşmasına neden olması beklenir. Korumacı politikalara yönelik atılacak yeni adımlar kısa vadede piyasalarda satışları tetikleyebilir. Her ne kadar alınacak tedbirlerin kısa vadede Türkiye etkisinin sınırlı kalması beklense de global risk iştahındaki ani bir düşüş TL varlıklar üzerinde de satış baskısına neden olacaktır” denildi.
Dün toplantısı gerçekleşen İngiltere Merkez Bankası ise, faiz oranını yüzde 0.50 seviyesinde sabit tutmanın yanı sıra toplam 435 milyar sterlin olan varlık alım programını değiştirmedi.
1.3 MİLYAR AZALDI
Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 16 Mart ile biten haftada yaklaşık 1.3 milyar dolar azalışla 167.8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin 16 Mart ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.22 milyar dolar azalışla 97.95 milyar dolara, kurumların ise yaklaşık 100 milyon dolar azalışla 69.81 milyar dolara geriledi. Yurtiçi yerleşikler TL’de sert değer kayıpları olduğu dönemde genelde döviz satışı yapıyor. Yaptıkları satışın büyüklüğünü ise TL’deki değer kayıplarının devam edip etmeyeceği beklentisi belirliyor.
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