Piyasalar merkez bankaları kararlarını bekliyor
Küresel piyasalarda bu hafta, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.
Geçen hafta yükselen faizler, petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle ABD'de piyasalarında izlenen negatif seyir, yeni haftanın ilk işlem gününe de yansıdı. Dün New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,06 gerileyerek üst üste 4'üncü işlem gününde de düşüş kaydederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 azaldı, Standard & Poor's Endeksi ise yatay kapanış gerçekleştirdi.
Öte yandan dolar endeksi dün 90,985 ile 18 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün kritik direnç olarak nitelendirilen 91'in üzerini test etti. Brent petrolün varil fiyatı yükselişini sürdürerek 75,18 ile yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesini görürken, ABD tahvil faizleri yüzde 2,96 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, yüzde 3 seviyesine dayanan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyeyi aşıp aşmayacağının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ABD'de konut satışları, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Avrupa tarafında dün ECB tarafından yakından izlenen nisan ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin bölge ekonomisindeki genişlemenin sürdüğüne işaret etmesinin ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselirken, avro/dolar paritesi 1,22 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB para politikası toplantısında faizlerde bir değişiklik yapılmasının beklenmediğini belirterek, bugün veri akışının zayıf olduğunu, avro/dolar paritesinin seyrinin izleneceğini bildirdi.
Asya tarafında pay piyasalarında pozitif bir görünüm izlenirken, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.
Yurt içi piyasalarda, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü uluslararası piyasalarda yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 1,06 düşüşle 110.932,48 puandan tamamladı. Dünkü resmi tatil dolayısıyla uluslararası piyasalardaki hareketi izlenen Dolar/TL ise 4,11 seviyelerine kadar yükselmesi sonrasında bugün 4,09 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, bu hafta yurt içinde Merkez Bankası PPK toplantısı, yurt dışında ise ECB ve BoJ faiz kararı ile ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 112.500 puanın direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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