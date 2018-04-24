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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Piyasalar merkez bankaları kararlarını bekliyor

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Piyasalar merkez bankaları kararlarını bekliyor

Küresel piyasalarda bu hafta, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

Geçen hafta yükselen faizler, petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle ABD'de piyasalarında izlenen negatif seyir, yeni haftanın ilk işlem gününe de yansıdı. Dün New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,06 gerileyerek üst üste 4'üncü işlem gününde de düşüş kaydederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 azaldı, Standard & Poor's Endeksi ise yatay kapanış gerçekleştirdi.

Öte yandan dolar endeksi dün 90,985 ile 18 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün kritik direnç olarak nitelendirilen 91'in üzerini test etti. Brent petrolün varil fiyatı yükselişini sürdürerek 75,18 ile yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesini görürken, ABD tahvil faizleri yüzde 2,96 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yüzde 3 seviyesine dayanan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyeyi aşıp aşmayacağının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ABD'de konut satışları, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün ECB tarafından yakından izlenen nisan ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin bölge ekonomisindeki genişlemenin sürdüğüne işaret etmesinin ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselirken, avro/dolar paritesi 1,22 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB para politikası toplantısında faizlerde bir değişiklik yapılmasının beklenmediğini belirterek, bugün veri akışının zayıf olduğunu, avro/dolar paritesinin seyrinin izleneceğini bildirdi.

Asya tarafında pay piyasalarında pozitif bir görünüm izlenirken, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Yurt içi piyasalarda, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü uluslararası piyasalarda yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 1,06 düşüşle 110.932,48 puandan tamamladı. Dünkü resmi tatil dolayısıyla uluslararası piyasalardaki hareketi izlenen Dolar/TL ise 4,11 seviyelerine kadar yükselmesi sonrasında bugün 4,09 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bu hafta yurt içinde Merkez Bankası PPK toplantısı, yurt dışında ise ECB ve BoJ faiz kararı ile ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 112.500 puanın direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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