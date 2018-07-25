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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Piyasalar, Juncker-Trump görüşmesine odaklandı

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Piyasalar, Juncker-Trump görüşmesine odaklandı

Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü gözlenirken, ticaret gerilimine ilişkin önemli bir görüşme niteliği taşıyan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump buluşması takip edilecek.

DONALD Trump, ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarına devam etti. Paylaşımında, yıllarca ticarette ABD'ye haksız muamele eden ülkelerin hepsinin Washington'a müzakere için geldiğini belirten Trump, "Gümrük vergileri en harikası! ABD'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.     

Trump'ın açıklamaları ile ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, bugün AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, Washington'da Trump ile gerçekleştireceği görüşme piyasaların odağına yerleşti. Toplantının ana konusunun, transatlantik ticaretin geliştirilmesi olacağı belirtilirken, güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme konularının da ele alınacak diğer gündem maddeleri olması bekleniyor.     

Dün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), temmuzda 55,5 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve güçlü şirket bilançolarının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,79 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,48 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,01'le sınırlı değer kaybetti. Dolar endeksi, dün 94,4-94,9 bandında dalgalanmasının ardından bugün 94,6 seviyelerinde yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yükselişini sürdürerek yüzde 2,97 ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından bugün yüzde 2,94 seviyelerinde dengelendi.      

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile konut satış istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, piyasaların yönünde ise Juncker-Trump görüşmesinin belirleyici olacağını kaydetti.     

İkili görüşmeden gümrük vergilerine ilişkin bir adım atılmasının beklenmediğini, ticaret gerilimine ilişkin yatıştırıcı mesajlar gelip gelmeyeceğinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyrin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.     

Avrupa tarafında dün açıklanan öncü bileşik PMI'nın Avro Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettiğine işaret emesine karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 1,12'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,7'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,04'lük yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,17 seviyelerini test etmesi sonrası bugün 1,16 seviyelerinden işlem görüyor.     

Analistler, Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Juncker ile Trump görüşmesine ilişkin haber ve açıklamaların izleneceğini bildirdi.     

Asya tarafında, Çin yuanının dolar karşısındaki zayıflaması sürerken, dolar/yuan paritesi dün 6,8253 ile bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. Bu durum karşısında Çin hükümetinin mali tedbirlerle ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentileri artarken, gelişmeler sonrasında kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.     

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle günü yüzde 3,33 değer kaybıyla 92.133,82 puandan tamamladı.     

Dolar/TL ise TCMB faiz kararının ardından 4,9389'a kadar yükselse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla bugün 4,8555 seviyelerine geriledi.     

Albayrak, TCMB faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamada, mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verileceğini, açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını, yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkının kısa sürede görünür olacağını bildirdi.     

Analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa beklentilerinin aksine faizlerde değişikliğe gitmemesinin TL varlıklar üzerinde baskı yarattığını belirterek, karar sonrası borsanın gerilediğini, döviz kurlarının ise yükseldiğini ifade etti.     

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 92.000 puanın güçlü destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 94.500 ve 96.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 90.000 ve 88.200 seviyelerinin görülebileceği kaydetti.     

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:     

11.00 Almanya, temmuz IFO iş dünyası güven endeksi     

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları     

14.30 Türkiye, temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı     

14.30 Türkiye, temmuz iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi     

17.00 ABD, haziran birinci el konut satışları     

 

 

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