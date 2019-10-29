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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

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Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz "ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebilir" dedi.

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı. 

Piyasalarda Fed'in üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor.

Özellikle makro ekonomik verilerin kötü gelmesi, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin henüz bir sonuca bağlanamaması ve küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler Fed'i faiz indirimine zorluyor.

Finansal piyasalar Fed'in faiz indireceği ihtimalini olumlu karşılıyor ancak bu indirimlerin reel ekonomiye ne kadar olumlu yansıyacağı şüpheyle bakılan konular arasında yer alıyor.

Fed temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına, eylül ayında da 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekmişti. 

Fed ayrıca bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurmuştu. Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde biteceği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan  Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, Fed'in bu haftaki toplantısında muhtemelen faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. Fed'in artan küresel risklere tepki verdiğini aktaran Balz, bankanın ABD'nin iç ekonomisini de küresel yavaşlamadan korumaya çalıştığını dile getirdi.

"EKONOMİK RİSKLER HİÇBİR ŞEKİLDE AZALMADI"

Balz küresel yavaşlamanın zaten  ABD'nin imalat sektörünü etkilediğini anlattı. Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekebileceğini söyleyen Balz, ekonomik risklerin hiçbir şekilde azalmadığına dikkati çekti.

Görünümün belirsiz olduğunu, aralık ayında yapılabilecek bir indirimin daha haklı görülebileceğini ifade eden Balz, aralık ayında da bir faiz indirimi daha beklediğini aktarırken "Fed para politikasında yaptığı düzeltmenin bir sigorta olarak anlaşılmasının devam etmesini istiyor." yorumunu yaptı.

Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in faizlerde 25 baz puan indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Ticaret politikasına ve diğer küresel faktörlere dayalı olarak devam eden belirsizliklerin ekonomiyi aşağı yönlü olarak etkilediğini dile getiren Levy, Fed Başkanı Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebileceğini kaydetti. 

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