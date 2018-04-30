Piyasalar enflasyon raporunu bekliyor
Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme ile enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu bekleniyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan makro ekonomik veriler ülkede büyüme ve istihdam eğiliminin gücünü koruduğuna işaret ederken, güçlü şirket bilançoları da pozitif görünümü destekledi.
Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 psikolojik sınırını aşması hisse senedi piyasalarında satış baskısı yarattı. Tahvil faizlerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyonist baskıların artacağı endişelerini beraberinde getirirken, tüm bunlar hisse senetlerinde dalgalı bir seyir izlenmesine, doların ise uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu.
Gelişmeler sonrasında New York borsasında cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalırken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,11 yükseldi, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamlandı. Geçen hafta 92 seviyelerini test eden dolar endeksi, bugün 91,5 seviyelerinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,96'nın üzerinde dengelendi.
Analistler, bu hafta çarşamba günü kararları açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarını piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, bugün ise kişisel tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksinin takip edileceğini bildirdi.
ABD'li şirketlerin birinci çeyrek bilanço açıklamalarının bu hafta sona ereceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklenen tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.
Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası duruşunu değiştirmemesi sonrasında, ECB Başkanı Mario Draghi'nin bölge ekonomisinde büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler üzerinde fazla durmaması piyasalarda "şahin" olarak algılandı.
Bu durum avronun dolar karşısında güçlenmesini beraberinde getirirken, bölgeye ilişkin açıklanan veriler ise büyümede kademeli yavaşlamaya ilişkin sinyalleri güçlendirdi.
Gelişmeler sonrasında cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09'luk, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54'lük artış kaydetti. Cuma günü 1,2056 ile 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,21'in üzerinde seyrediyor.
Analistler, ECB'nin daha önce 2019 ortaları için fiyatlanan faiz artırımı beklentisinin, toplantı sonrası 2019 sonuna ötelendiğini aktararak, bu hafta bölgede açıklanacak Avro Bölgesi büyüme verilerinin kritik önem taşıdığını, avrodaki güçlenmenin sürüp sürmeyeceğinin ise piyasaların yönünün üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.
Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,56 yükselişle 107.614,27 puandan tamamladı. Geçen hafta düşüş ağırlıklı seyreden dolar/TL ise bugün 4,04'ün altını görmesinin ardından 4,0430 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, bu hafta yurt dışında piyasalar açısından önemli verilerin açıklanacağını belirterek, yurt içinde ise bugün TCMB Enflasyon Raporu ve Çetinkaya'nın açıklamalarının yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 110.000 puanın direnç konumuna geldiğine işaret eden analistler, 107.000 puanın ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.
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