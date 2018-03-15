Piyasa hareketlendi, yeni ihracat pazarlarına yönelecek

Öztoklar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Tok, ürünlerinin her yerde rağbet gördüğünü belirterek, ABD’ye de ihracata başladıklarını belirtti. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Tunus, Lübnan, Fas, Cezayir, Mısır gibi ülkelerden yoğun talep aldıklarını ifade eden Tok, “İhracat yaptığımız ülkeler arasında Fransa, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Hollanda da var. Ayıraca ABD’ye de ihracata başladık. Bu alanda açık gördüğümüz başka pazarlara da gireceğiz” dedi.

ÜÇ MARKASI VAR

Öztoklar Tekstil’in kendisine ait üç mayo markası olduğunu hatırlatan Tok, böylece her bütçeye hitap ettiklerini vurguladı. Bu markaların etiketiyle tesettür mayosu, havuz mayoları ve elbise mayolar ürettiklerini belirten Tok, bu yıl ilk kez hamileler için de tesettür mayo üretip piyasaya sunduklarını belirtti.

Tok, ayrıca 50 farklı model eşofman üretimi yaptıklarını da hatırlattı. Tok, “Model ve renk sayısını her sene artırıyoruz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda farklı ürünler yapmayı da planlıyoruz. Kullandığımız kumaşların bir kısmını iç piyasadan temin ediyoruz. Adasea markasıyla ürettiğimiz mayoların kumaşlarını ise tamamen İtalya’dan ithal ediyoruz. Su itici kumaşların en kalitelisini kullanıyoruz. Bu yüzden ürünlerimiz dünyanın her yerinde çok rağbet görüyor. Ayrıca tasarımlarımız çok çarpıcı, aynı zamanda kullanım açısından da çok rahat” diye konuştu.

400 NOKTADA SATILIYOR

İstanbul Bağcılar’daki üretim tesislerinde yaklaşık 60 kişinin çalıştığını belirten Tok, bunun yanı sıra kendilerine fason üretim yapan atölyelerin de bulunduğunu, dolayısıyla istihdam ettikleri çalışan sayısının aslında çok daha fazla olduğunu vurguladı. Üretim adetlerinin her yıl arttığını belirten Tok, şöyle devam etti:

“Her sene kapasitemizin üstüne koyarak büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 400 satış noktamız var. Birçok ilden yeni bayilik talepleri alıyoruz. Fakat bu konuda seçici davranıyoruz. Bayilik almak isteyen şirketin mağazasının bulunduğu yer bizim için çok önemli. Bunun yanında sektörde belli bir geçmişinin olması da aradığımızı kriterler arasında.”

BU YIL DESENLİ KUMAŞLAR MODA

Bu yıl daha çok rengarenk desenli kumaşların ön planda olduğunu söyleyen Tok, bu yılın moda renklerinin ise mavi, turkuvaz ve pembeden oluştuğunu belirtti. Kullandıkları kumaşların bir kısmını iç piyasadan temin ettiklerini belirten Tok, Adasea markalı ürünlerin tüm kumaşlarını ise İtalya’dan ithal ettiklerini söyledi.