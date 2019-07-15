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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Pırlanta satın alırken bu uyarıya dikkat

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Pırlanta satın alırken bu uyarıya dikkat

İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtuluş Buyrukçu, özel günlerde sevdiklerine pırlanta hediye etmek isteyenleri pırlanta takviyeli ürünlere karşı uyararak, mozanit taşı kullanılarak dizayn edilen takıların gerçek pırlanta değerinde olmadığını söyledi.

İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtuluş Buyrukçu, son günlerde hızla yayılan pırlanta takılarda kullanılan mozanit taşın gerçek pırlanta olmadığını belirterek tüketicileri uyardı. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlı grafiğin tüketiciyi tedirgin ettiğini ve alışverişten uzaklaştırdığını dile getiren Buyrukçu, "Eskiden kadınlar aksesuar olarak altın alırdı. Şimdi pırlanta daha revaçta ama onda da pırlanta takviyeli ürünler tercih ediliyor" dedi. Televizyonlardaki ’tek taş pırlanta alana bir kolye hediye’ reklamlarında kullanılan aksesuarların gerçek pırlanta olmadığını öne süren Buyrukçu, "Minik minik 5 pırlantanın birleştirildiği bazı takılar var. Bakıldığında tek taş gibi duruyor. Ama müşteri kandırılıyor. Pırlantada minik taşlar para etmez. 12-20 dolara birini alabilirsiniz. 5’i ise 100 dolar eder. Pırlanta küçüldükçe değer kaybeder. Satış rakamları daha düşük olduğu için müşteri yanılıyor. Ancak bilsinler ki mozanit taşı kullanılarak dizayn edilen takılar gerçek pırlanta değerinde değildir" diye konuştu.

’ALTIN İMALATI SEKTEYE UĞRUYOR’

Son aylarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaları da değerlendiren Buyrukçu, şunları söyledi:

"Bir zaruret halinde alışveriş yapılıyor. Bir kuyumcuya gidip kendisine küpe alan yok. Özel günlerde ya da düğünlerde takı almak isteyenler son dakikaya kadar bekliyor. Fiyatı düştüğü zaman alayım diye düşünürken bir anda yükselebiliyor. Müşterinin kafasında bir kararsızlık var. Bu da işleri sekteye uğratıyor. Alışveriş azalınca üretim de azalıyor. İmalata talep yok. Üretim sekteye uğruyor."

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