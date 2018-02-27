Pınar Aylin ve Bendeniz’in açtıkları davalarda kritik gelişme

Bir dönemin devi konumundaki Raks Müzik AŞ ile 1990’lı yıllarda sözleşme imzalayan çok sayıda sanatçı şimdilerde, hakları ödenmediği gerekçesiyle, peşi

sıra dava açıyor. Aralarında Muazzez Ersoy, Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan, Ahmet Akkaya, Çelik, Teoman gibi bir dizi ünlü ismin açtığı davaların muhatabı ise Avrupa Müzik AŞ ve ile bağlı şirketlerin olduğu anlaşılıyor. Anılan sanatçıların açtıkları davalar devam ederken Pınar Aylin ve Bendeniz’in açtıkları davalarda kritik sonuçların çıktığı anlaşıldı.



İHTARNAME ÇEKTİ

Sanatçı Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ’ye karşı İzmir Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde 2 yıl önce dava açtı. Dava dosyasına göre sanatçı 1990’lı yıllarda Raks Müzik ile üç albüm için sözleşme imzaladı. Bu albümlerdeki haklar 2012 yılında Avrupa Müzik’e devredildi. Pınar Aylin de 14 Şubat 2012’de Avrupa Müzik’e cayma ihtarnamesi çekti. Sanatçı adına açılan davada, söz konunu üç albümdeki eserlerin, tazminat hakları saklı olarak, dijital ortamda kullanımın durdurulması talep edildi. Şirket adına yapılan savunmada ise öncelikle yetki itirazı yapıldı. Yapılan savunmada, sanatçının hakların devrine onay verdiği kaydedildi.



TEDBİREN DURDURDU

Mahkeme, yargılama devam ederken 10 bin TL teminatla, eserlerin dijital ortamda kullanılmasını tedbiren durdurdu. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi.



MALİ HAKLARA TECAVÜZ VAR

Mahkeme, sanatçıya eserlerin, dijital müzik platformları ve GSM operatörleri üzerinde kullanımının mali haklara tecavüz oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, yapılan işlemin tespiti ve durdurulmasına karar verdi. Yargılama giderlerini de davalı şirketin üzerine bırakan mahkeme, tedbir kararının da, karar kesinleşinceye kadar devamına hükmetti. Karar, davalı şirket tarafından istinaf mahkemesine taşındı.





MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ

Bir diğer davayı açan isim ise sanatçı Bendeniz. Sanatçının davası ise, Avrupa Müzik AŞ’ye bağlı Bonus Müzik Prodüksiyon şirketine karşı açıldı. Üç yıl önce İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılan davada, mahkeme Bendeniz’in davasının reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararı Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.





MALİ HAKLAR SANATÇIDA

Yargıtay’ın bozma ilamında özetle şöyle denildi: “Davacı, 18 Şubat 2014’te, davalı şirkete cayma ihbarında bulundu. Bu ihbarda, cayma hakkının kullanıldığı ifade edildi. Davalı taraf, 4 haftalık hak düşürücü süre içerisinde caymaya itiraz davası açmamış. Davacının, icrası sanatçılıktan doğan mali haklara tekrar sahip olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirdi. Ancak, yerel mahkemece, caymanın haklı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bu sebeple davacı yararına bozulması gerekmiştir.”



ŞİRKET: HUKUKA AYKIRILIK YOK

Yargıtay’ın oybirliği ile alınan bu kararına davalı şirket karar düzeltme başvurusunda bulundu. Bendeniz, açtığı davada, Bonus Müzik’in, kendisine ait eserler üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddiasında. Sanatçının iddiasına göre şirket, elde ettiği gelire karşın kendisine de ödeme yapmadı. Davalı şirket adına yapılan savunmada ise, hukuka aykırı bir durumun olmadığı öne sürülüyor.