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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Petrole Trump ve İran etkisi

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Petrole Trump ve İran etkisi

Brent petrolün varili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda 77,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,08 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,40 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,46'lık artışla 77,73 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,67 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği ve 2015'te askıya alınan yaptırımların yeniden uygulanacağına ilişkin açıklamalarının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün saat 10.35'te 77,18 dolarla 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, ABD'nin İran'a 6 Ağustos ve 4 Kasım'dan itibaren iki aşamalı olarak uygulayacağı yaptırımların ülkenin petrol endüstrisini, yatırımlarını, üretim ve ihracatını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Öte yandan, Suudi Arabistan da İran'a yönelik yaptırımlardan dolayı oluşabilecek potansiyel arz açığını kapatmak için petrol üretimini artırabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, küresel petrol piyasasında oluşabilecek tedarik sıkıntısını azaltmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin yakın temas halinde çalışacaklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,81 ile 77,87 dolar aralığının direnç, 77,69 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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