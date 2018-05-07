Petrole İran etkisi
Petrol fiyatları, traderların ABD – İran gerginliğini değerlendirmesiyle Kasım 2014'ten beri ilk kez 70 doları aştı.
ABD petrolü, traderların ABD'nin Orta Doğu petrolü üretcisi İran üzerindeki yaptırımlarını yeniden uygulamasını değerlendirmesiyle, Kasım 2014'ten beri ilk kez varil başına 70 doları aştı.
New York ve Londra'da işlem gören vadeliler yüzde 1.4 tırmandı.
ABD Başkanı, İran ile küresel güçler arasındaki anlaşmadan çekileceğini açıklarken, bununla birlikte müzakere etmeye açık olduğunu belirtti.
“İran'uın petrol arzının bir kısmını küresel piyasadan silecek olan yeni yaptırımlar, talep ile arz arasındaki dengeyi daha sıkı hale getirecek ve petrol fiyatlarını destekleyecek.” diyen kamu destekli Japan Oil, Gas & Metals National Corp. baş ekonomisti Takayuki Nogami, “Mevcut petrol fiyatlarıyla bir miktar kar realziasyonu olabilir; buna karşın İran endişelerinin yükselmesiyle sınırlı olacaktır.” diyen devam etti.
Nymex'te işlem gören Haziran vadeli WTI petrol kontratları varil başına 70.69 dolara kada yükselmesi sonrasında Singapur saatiyle 11:22'de 70.47 dolardan işlem gördü.
Londra'da işlem gören Temmuz vadeli Brent petrol kontratları 91 cent artarak varil başına 75.78 dolara yükseldi.
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