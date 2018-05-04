Petkim hisseleri yüzde 10'a yakın düşüşte
Petkim'in ilk çeyrek net karı düşük gelen faaliyet karlılığı ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 düşerek 131.4 milyon TL oldu.
Şirketin KAP'a gönderdiği ilk çeyrek finansal sonuçlara göre, satış hasılatı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 1.88 milyar TL oldu.
Beklentilerin altında kar açıklayan Petkim hisseleri saat 1155'te yüzde 9.97 düşüşle 6.05 liradan işlem görüyor.
Oyak Yatırım'ın notunda şirketin düşük faaliyet karlılığı ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle yıllık bazda yüzde 64 gerilediği belirtilirken, Halk Yatırım'ın notunda da, Petkim'in beklentilerin oldukça altında açıklanan finansallarının endekste oluşabilecek iyimserliği sınırlandırabileceği ifade edildi.
Aynı saatte BIST-100 .XU100 endeksi de yüzde 1.24 düşüşle hareket ediyor.
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