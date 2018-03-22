Peşin fiyatına vadeli satacak
SUR Yapı, yeni kampanya başlattı. İstanbul’un 9 ilçesindeki ve Bursa’da yer alan 12 projeyi kapsayan ‘Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası’ ile peşin fiyatına vadeli satış imkânı sunuluyor.
Sur Yapı konut kampanyası Koşuyolu’nda Excellence, Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Maltepe’de Yeşilmavi, Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Marka Rezidans projelerini kapsıyor. Peşin fiyatına vadeli satış fırsatının sunulduğu kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ayda yüzde 15, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda yüzde 7 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme alınıyor. Kalan tutarı ise 48 sabit vade farksız taksite bölünüyor.
Kampanya kapsamında fiyatlar 214 bin TL’den başlıyor, bulunduğu lokasyona göre değişiyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetleri henüz fiyatlara yansımamışken konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunduklarını belirtti.
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