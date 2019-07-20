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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.07.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

Son dakika! Peş peşe dikkat çeken iptaller... O uçuşlar askıya alındı

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Son dakika! Peş peşe dikkat çeken iptaller... O uçuşlar askıya alındı

İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı. Kararın ardından Alman Lufthansa Havayolları da Frankfurt ve Münih’ten Kahire’ye cumartesi günü yapılacak uçak seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları askıya aldığı bildirildi. Şirketten Tagesschau internet sitesine yapılan açıklamada güvenlik konusunun Lufthansa için her zaman en önemli ve birinci öncelik olduğu vurgulanarak, “Yapılan değerlendirmeler sonrası Kahire uçuşlarımızı geçici olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.

ÖNCE İNGİLİLTERE ALDI

Şirketten ne zaman ve kaç uçuşun askıya alındığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. İngiliz havayolu şirketi British Airways de güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldığı açıklamıştı. British Airways şirketinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık."

"BİRİSİ BİR ŞEYİ BİLİYOR"

Açıklamada, uçuşların iptaline yol açan güvenlik riskinin ne olduğuna dair bir bilgi yer almadı.  Bir yolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağa binmek üzereyken uçuşun iptal edildiğini aktararak, "Güvenlik riski. Birisi, bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor." dedi.

BAKANLIK UYARDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün, Mısır'a seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarını "uçuşlara yönelik artan terörizm riski" konusunda uyararak, "Mısır'dan İngiltere'ye olan uçuşlar için ek güvenlik önlemleri uygulandığını" duyurmuştu.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Kahire Uluslararası Havalimanı İdaresi, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in, güvenlik endişeleri nedeniyle Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya alma kararını "iç meselesi" şeklinde değerlendirdi.

Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Kahire Havalimanı Şirketi Başkanı Ahmed Fevzi, İngiliz havayolu şirketinden Kahire uçuşlarının askıya alındığına ilişkin herhangi bir bildirim almadıklarını, havaalanında güvenlik ve yolcuların selameti konusunda herhangi bir izlenimin kendilerine aktarılmadığını kaydetti. 

Fevzi, ilgili konunun British Airways'in kendi iç meselesi olduğunu hatırlattı. 

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Kahire'deki İngiltere Büyükelçiliğinden naklen yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İngiliz Dışişleri ya da Ulaştırma bakanlıklarından çıkmadığını aktardı.

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