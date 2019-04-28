Perşembe ilçesine ‘Laz kirazı’ desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma projeleri kapsamında ABC deterjan markasının 2017 yılında başlattığı “Yerli Yerinde” projesiyle işbirliği yaptı. Bu yıl sakin şehir Ordu Perşembe’de Laz kirazı olarak bilinen taflan üretiminin desteklenmesi hedeflendi.
Ordu’da pekmezi ve reçeli yapılan aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılan taflan bu projeyle çöpe atılmaktan kurtulacak. ABC, bölgede ‘kurutma ve işleme tesisi’ kurarak meyvelerin çöpe gitmesini önleyecek, Tarım Bakanlığı ve Perşembe Sakin Şehir Derneği kadınları bilgilendirip eğiterek taflanın tanınması ve kullanılması için çalışacak.
20 TON TAFLAN
Projenin detayları hakkında bilgi veren ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer, “7 bin 500 metrekarelik arazide taflan yetiştirilecek. 50 kadın çiftçinin ekonomik gelir elde edeceği proje kapsamında, 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. Kadın istihdamına ve Perşembe’ye katma değer yaratacak projede, taflanlardan 300-400 bin TL’lik gelir sağlanması hedefliyor. Perşembe İlçe İdaresi’nin de destek vereceği proje Ekim ayında hizmete girecek” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, bakanlığın ilk kez özel bir şirketle böyle bir projeye imza attığını vurguladı. Sertkaya, “Bu projeyle kurulacak tesisle, taflanlar değerlendirilecek; ekonomiye kazandırılacak” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli ise, “Tarım Bakanlığı olarak son yıllarda kırsalda kadın üzerinden kalkınma modelleri çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve çok önemsiyoruz” diye konuştu.
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