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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Perşembe ilçesine ‘Laz kirazı’ desteği

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Perşembe ilçesine ‘Laz kirazı’ desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma projeleri kapsamında ABC deterjan markasının 2017 yılında başlattığı “Yerli Yerinde” projesiyle işbirliği yaptı. Bu yıl sakin şehir Ordu Perşembe’de Laz kirazı olarak bilinen taflan üretiminin desteklenmesi hedeflendi.

Ordu’da pekmezi ve reçeli yapılan aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılan taflan bu projeyle çöpe atılmaktan kurtulacak. ABC, bölgede ‘kurutma ve işleme tesisi’ kurarak meyvelerin çöpe gitmesini önleyecek, Tarım Bakanlığı ve Perşembe Sakin Şehir Derneği kadınları bilgilendirip eğiterek taflanın tanınması ve kullanılması için çalışacak.

20 TON TAFLAN

Projenin detayları hakkında bilgi veren ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer, “7 bin 500 metrekarelik arazide taflan yetiştirilecek. 50 kadın çiftçinin ekonomik gelir elde edeceği proje kapsamında, 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. Kadın istihdamına ve Perşembe’ye katma değer yaratacak projede, taflanlardan 300-400 bin TL’lik gelir sağlanması hedefliyor. Perşembe İlçe İdaresi’nin de destek vereceği proje Ekim ayında hizmete girecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, bakanlığın ilk kez özel bir şirketle böyle bir projeye imza attığını vurguladı. Sertkaya, “Bu projeyle kurulacak tesisle, taflanlar değerlendirilecek; ekonomiye kazandırılacak” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli ise, “Tarım Bakanlığı olarak son yıllarda kırsalda kadın üzerinden kalkınma modelleri çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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