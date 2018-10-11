Pegasus'un Eylül ayı yolcu sayısı %4.7 arttı
Pegasus'un KAP'a bildirdiği Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemi trafik sonuçları şu şekilde:
*YOLCU sayısı Eylül'de yüzde 4.7 artışla 2.76 milyon oldu; iç hat yolcu sayısı yüzde 1.8 gerilerken, dış hat yolcu sayısı yüzde 14.7 arttı
*Yolcu doluluk oranı Eylül'de 1.9 puan düşüşle yüzde 85.7 oldu
*Yolcu sayısı Ocak-Eylül'de yüzde 11 artışla 23.06 milyon oldu; iç hat yolcu sayısı yüzde 9.8, dış hat yolcu sayısı yüzde 12.1 arttı
*Yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül'de 2 puan artışla yüzde 86.3 oldu
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