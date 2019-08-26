Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram bilgileri
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Anlık altın fiyatları hakkında detayları merak eden birçok vatandaş, son fiyatları araştırıyor. İşte, binlerce vatandaşın güncel durumunu merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları, bugün canlı ve anlık fiyatları merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, 26 Ağustos Pazartesi günü için alım satım yapmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, pazartesi günü yatay seyrini sürdürüyor.
Gram altın 285 lira alış, 288 lira satış,
Çeyrek altın 466 lira alış, 476 lira satış,
Yarım altın 933 lira alış, 952 lira satış,
Cumhuriyet altını 1920 lira alış, 1939 lira ile işlem görüyor.
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