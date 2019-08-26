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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram bilgileri

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Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram bilgileri

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Anlık altın fiyatları hakkında detayları merak eden birçok vatandaş, son fiyatları araştırıyor. İşte, binlerce vatandaşın güncel durumunu merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları, bugün canlı ve anlık fiyatları merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, 26 Ağustos Pazartesi günü için alım satım yapmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, pazartesi günü yatay seyrini sürdürüyor.

Gram altın 285 lira alış, 288 lira satış,
Çeyrek altın 466 lira alış, 476 lira satış,
Yarım altın 933 lira alış, 952 lira satış,
Cumhuriyet altını 1920 lira alış, 1939 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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