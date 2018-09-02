Pazar günü altın fiyatları ne kadar? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden vatandaşların sorguladığı hususlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde 265 liraya kadar yükselen altın fiyatları, yaşadığı dalgalanmayla birlikte haftayı 250 lira seviyesinde kapattı. Peki, düğün sezonunun devam etmesi dolayısıyla birçok gram ve çeyrek bazında sorgulanan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler
Altın fiyatları, hafta tatilinin son gününde sorgulanıyor. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla milyonlarca kişinin merakla araştırdığı hususlar arasında yer alan altın fiyatları, haftayı 252 lira seviyesinde kapattı. Peki, çeyrek ve gram bazında altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 2 Eylül 2018 Pazar günü çeyrek altın 412 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 253 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.660 liradan alınıp 1.680 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 825 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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