Pazar günü altın fiyatları kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altın şu an ne kadar?
Altın fiyatları 28 Temmuz Pazar günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bir süredir artış eğiliminde olan altın fiyatları, pazar günü birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları pazar günü ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 28 Temmuz Pazar günü araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hafta boyunca artış eğiliminde olan altın fiyatlarının güncel olarak ne kadardan işlem gördüğünü merak eden birçok vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ KAÇ LİRA OLDU?
Altın fiyatları, pazar günü yatay seyrini sürdürüyor.
Gram altın 256 lira alış, 258 lira satış,
Çeyrek altın 418 lira alış, 427 lira satış,
Yarım altın 837 lira alış, 854 lira satış,
Cumhuriyet altını 1723 lira alış, 1740 lira ile işlem görüyor.
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