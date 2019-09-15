Parolayı söyle





YAKIN TEMASLA KULLANILIYOR

Dikkat çeken modellerden bir diğeri de ‘Yubikey 5’. Bilgisayar ve akıllı cihaz desteğine sahip. Bilgisayarlarda kullanılabilmesi için USB girişini kullanıyor. Bilgisayarınızın USB girişine yerleştirdikten sonra ister tek faktörlü isterse çok faktörlü korumayla şifresini açıyorsunuz. Sonrasında kullanmak istediğiniz şifreyi seçerek yazıyorsunuz. Akıllı telefonlar için ise yakın temas iletişim teknolojisi yer alıyor. NFC destekli akıllı telefonlara Yubikey 5’i yakınlaştırarak, şifrelerinizi hatırlayabiliyorsunuz. Modelin suya ve ezilme karşı dayanıklı olduğunu ve anahtarlıklara takılarak kolaylıkla taşınabildiğini belirtelim. 285 TL + KDV

ŞİFRESİ ÜZERİNDEN GİRİLİYOR

Satışta olan birçok şifre yöneticisindeki hesaplarına bir yazılımla ulaşabiliyorsunuz. Yani üzerinde fiziksel bir tuş yok. ‘OnlyKey’ ise biraz daha farklı çalışıyor. Üzerinde 6 rakamlı bir tuş takımı var. Bilgisayarınızın USB girişinden modeli taktığınızda, aktif olabilmesi için tuş takımına belirlediğiniz şifreyi giriyorsunuz. Şifre girildikten OnlyKey çalışmaya başlıyor ve şifrelerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Modelin Twitter, Facebook ve Google gibi platformların yanı sıra kurumsal yazılım altyapılarını da desteklediğini paylaşalım. Model, darbelere, toza ve suya karşı da dayanıklı. 300 TL

GMAIL VE FACEBOOK DESTEĞİ

Şifrelerin güvenliği açısından öne çıkan platformların başında sosyal ağlar ve e-posta platformları geliyor. Facebook, Instagram ve Gmail gibi platformlar ilk akla gelenler arasında. ‘FIDO U2F’ adında geliştirilen şifre yöneticisi sosyal platformlarla olan uyumluluğuyla dikkat çekiyor. USB stick şeklinde olan model, Windows ve MacOS işletim sistemi desteklerine sahip. Bilgisayarınıza taktıktan sonra giriş yapacağınız platformu tarayıcınızda açıyorsunuz. Modelin yazılımı girdiğiniz web platformunu tanıyor. Kullanıcı adını girdikten sonra şifrenizi otomatik olarak yazıyor. Desteklenen platformlar arasında Gmail, Facebook ve Dropbox yer alıyor. 420 TL

BLUETOOTH ÜZERİNDEN

Farklı modellerin arasında ‘Hideez’ yer alıyor. Bu modelin en büyük farkı ise tüm şifre işlemlerinin USB girişine bağlı olmadan sadece bluetooth bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmesi. Bir anahtarlık olan Hideez ile hem masaüstü hem de mobil uygulamaların şifreleri otomatik olarak giriliyor. Tek yapmanız gereken modeli, şifre gireceğiniz cihaza yakınlaştırmak. Hideez bunu algılıyor ve şifre ekranı geldiğinde şifre boşluğunu otomatik olarak dolduruyor. Ayrıca yakın temas teknolojisiyle çalışan apartman girişi ‘bas-geç’leri için de kullanılabiliyor. Şarjının 6 ay boyunca dayanabildiğini de belirtelim. 559 TL

USB SATIN ALMAK İSTEMEYENLERE



Şifre yöneticisi kullanmak için USB stick almanıza gerek yok. İhtiyacınızı uygulamalar ve işletim sistemleriyle de görebilirsiniz. Uygulamalar konusunda 1Password öne çıkanlar arasında. Tüm işletim sistemleri için uygulaması bulunan yazılım aylık ücreti 11.99 TL. Benzer bir özellik, iOS, MacOS ve Android işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Şifreler işletim sistemleri tarafından otomatik olarak tanınıyor ve şifre boşluğu dolduruluyor.