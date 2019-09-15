Parolayı söyle

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E-posta, sosyal medya, akıllı telefon ve bulut depolama hesapları... Saydığımız bu platformlar ve çok daha fazlası dijital hayatımızın en önemli servisleri. En büyük sorun ise her geçen gün artan bu üyeliklerimizin şifreleri. Güvenliği de zor, hatırlaması da. Ya defterlere yazıyoruz, ya da hatırlaması kolay olsun diye aynı şifreyi tüm platformlarda kullanıyoruz. Dijital dünyamızda günümüzün en büyük sorunlarında biri olan şifre saklama işini geliştirilen cihazlar çözüyor. Bluetooth ve USB stick şeklinde satılan yeni nesil cihazlar sayesinde, şifreleriniz hem güvenli olacak hem de unutulmayacak.
YAKIN TEMASLA KULLANILIYOR
Dikkat çeken modellerden bir diğeri de ‘Yubikey 5’. Bilgisayar ve akıllı cihaz desteğine sahip. Bilgisayarlarda kullanılabilmesi için USB girişini kullanıyor. Bilgisayarınızın USB girişine yerleştirdikten sonra ister tek faktörlü isterse çok faktörlü korumayla şifresini açıyorsunuz. Sonrasında kullanmak istediğiniz şifreyi seçerek yazıyorsunuz. Akıllı telefonlar için ise yakın temas iletişim teknolojisi yer alıyor. NFC destekli akıllı telefonlara Yubikey 5’i yakınlaştırarak, şifrelerinizi hatırlayabiliyorsunuz. Modelin suya ve ezilme karşı dayanıklı olduğunu ve anahtarlıklara takılarak kolaylıkla taşınabildiğini belirtelim. 285 TL + KDV
ŞİFRESİ ÜZERİNDEN GİRİLİYOR
Satışta olan birçok şifre yöneticisindeki hesaplarına bir yazılımla ulaşabiliyorsunuz. Yani üzerinde fiziksel bir tuş yok. ‘OnlyKey’ ise biraz daha farklı çalışıyor. Üzerinde 6 rakamlı bir tuş takımı var. Bilgisayarınızın USB girişinden modeli taktığınızda, aktif olabilmesi için tuş takımına belirlediğiniz şifreyi giriyorsunuz. Şifre girildikten OnlyKey çalışmaya başlıyor ve şifrelerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Modelin Twitter, Facebook ve Google gibi platformların yanı sıra kurumsal yazılım altyapılarını da desteklediğini paylaşalım. Model, darbelere, toza ve suya karşı da dayanıklı. 300 TL
GMAIL VE FACEBOOK DESTEĞİ
Şifrelerin güvenliği açısından öne çıkan platformların başında sosyal ağlar ve e-posta platformları geliyor. Facebook, Instagram ve Gmail gibi platformlar ilk akla gelenler arasında. ‘FIDO U2F’ adında geliştirilen şifre yöneticisi sosyal platformlarla olan uyumluluğuyla dikkat çekiyor. USB stick şeklinde olan model, Windows ve MacOS işletim sistemi desteklerine sahip. Bilgisayarınıza taktıktan sonra giriş yapacağınız platformu tarayıcınızda açıyorsunuz. Modelin yazılımı girdiğiniz web platformunu tanıyor. Kullanıcı adını girdikten sonra şifrenizi otomatik olarak yazıyor. Desteklenen platformlar arasında Gmail, Facebook ve Dropbox yer alıyor. 420 TL
BLUETOOTH ÜZERİNDEN
Farklı modellerin arasında ‘Hideez’ yer alıyor. Bu modelin en büyük farkı ise tüm şifre işlemlerinin USB girişine bağlı olmadan sadece bluetooth bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmesi. Bir anahtarlık olan Hideez ile hem masaüstü hem de mobil uygulamaların şifreleri otomatik olarak giriliyor. Tek yapmanız gereken modeli, şifre gireceğiniz cihaza yakınlaştırmak. Hideez bunu algılıyor ve şifre ekranı geldiğinde şifre boşluğunu otomatik olarak dolduruyor. Ayrıca yakın temas teknolojisiyle çalışan apartman girişi ‘bas-geç’leri için de kullanılabiliyor. Şarjının 6 ay boyunca dayanabildiğini de belirtelim. 559 TL
USB SATIN ALMAK İSTEMEYENLERE
Şifre yöneticisi kullanmak için USB stick almanıza gerek yok. İhtiyacınızı uygulamalar ve işletim sistemleriyle de görebilirsiniz. Uygulamalar konusunda 1Password öne çıkanlar arasında. Tüm işletim sistemleri için uygulaması bulunan yazılım aylık ücreti 11.99 TL. Benzer bir özellik, iOS, MacOS ve Android işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Şifreler işletim sistemleri tarafından otomatik olarak tanınıyor ve şifre boşluğu dolduruluyor.
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