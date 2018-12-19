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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Pamukkale yeni yıla hazır: Tüm oteller doldu

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Pamukkale yeni yıla hazır: Tüm oteller doldu

Yeni yıla Pamukkale’de girmek isteyenler Denizli'deki otelleri şimdiden doldurdu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beyaz cennette yılbaşı için doluluk oranlarının yüzde 100’lere ulaştığı belirtildi.

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’de yılbaşı bereketi yaşanıyor. Yeni yıla Pamukkale’de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler kentteki otellerin tamamını doldurdu. Doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kış turizminde ziyaretçilerin termal suların bulunduğu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettiğini aktardı. Pamukkale’nin yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırladığını aktaran Başkan Şen, "Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ciddi anlamda ağırlıyor. Bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale, yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bundan sonraki dönemlerde de özellikle yerle ziyaretçilerimizi Pamukkale’ye bekliyoruz. Pamukkale’nin büyüleyici atmosferinde mutlaka bulunmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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