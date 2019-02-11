Palandöken: Perakende yasası yeniden düzenlenmeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPalandöken: Perakende yasası yeniden düzenlenmeli
GeriEkonomi Palandöken: Perakende yasası yeniden düzenlenmeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
11.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Palandöken: Perakende yasası yeniden düzenlenmeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palandöken: Perakende yasası yeniden düzenlenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "İhtiyaçtan fazla açılan her iş yeri, hem kendisine hem de çevresindeki iş yerlerine zarar veriyor. Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde düzenlenmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, "Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un sektördeki tüm sorunlara çözüm olacak şekilde düzenlenmesi halinde, birçok üründe fiyatların düşeceğini ve sektörün rahatlayacağını bildirdi. 

Geleneksel perakende sektörünün, hak ettiği teşvikler ve destekler verildiğinde gelişerek güçleneceğine ve hatta istihdam yaratacağına işaret eden Palandöken, "İhtiyaçtan fazla açılan her iş yeri, hem kendisine hem de çevresindeki iş yerlerine zarar veriyor. Perakende yasası iş yeri açılışlarına bir kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Düzenlemenin ardından, iş yeri kapanışları da azalacaktır. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artar, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlar." değerlendirmesinde bulundu. 

"AVM ÇALIŞMA SAATLERİ AVRUPA'DAKİ GİBİ OLMALI"

Gelişmiş ülkelerde, AVM ve marketlerin kapanış saatlerinin en geç 20.00 olduğunun altını çizen Palandöken, birçok ülkede AVM ve marketlerin pazar günleri kapalı olduğunu hatırlattı. 

Palandöken, Türkiye'deki AVM'lerle marketlerin açık kaldığı saatlerin gelişmiş ülkelere göre daha uzun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
,Türkiye'de haftanın bir günü kapalı olmasını bırakın, saat 22.00'ye kadar hatta bazı dönemler 24.00'e kadar açık kalan AVM'ler ve marketler var. Avrupa'da pazar günleri ya da haftanın bir günü kapalı olan AVM ve marketler görüldüğü gibi batmıyor. Aksine bir gelişmişlik göstergesi olarak ekonominin yapı taşı olan küçük işletmelerin yani esnafın korunmasına da yardımcı oluyor. Avrupa'da hafta sonları geç açılıp erken kapanan, kimi tamamen kapalı olan, hafta
içi ise saat 18.00'de ya da en geç 20.00'de kapanan AVM ve market çalışma saati düzeni bizde de bu şekilde uygulanmalı." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor