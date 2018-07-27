Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÖzelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi
GeriEkonomi Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
27.07.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi

24 Haziran seçimleri öncesinde özelleşen 13 şeker fabrikasından 6’sında henüz devrin gerçekleşmediği öğrenildi. Doğuş Çay, ihalesini kazandığı ve 1 milyar 336 milyon lira ödemesi gereken 3 fabrikayı devralabilmek için ek süre isterken sahibi Süleyman Karakan, “İşler biraz zor, faizleri görüyorsunuz” dedi

TÜRKŞEKER’E ait 25 şeker fabrikasından 13’ünün özelleştirme ihaleleri 24 Haziran seçimleri öncesinde tamamlanmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunca da (ÖYK) satışlar onaylanmıştı. Ancak aradan geçen süre zarfında 2 milyar 241 milyon liralık 7 fabrikanın yeni sahiplerine devri yapılırken, 2.6 milyar liralık 6 fabrika için henüz devrin gerçekleşmediği öğrenildi. Doğuş Çay, ihalesini kazandığı ve 1 milyar 336 milyon lira ödemesi gereken 3 fabrikayı devralabilmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) ek süre istedi.

İŞLER ZOR, FAİZLER YÜKSEK

Doğuş Çay’ın da aralarında bulunduğu Doğuş Gıdanın sahibi Süleyman Karakan, Hürriyet’e Afyon, Niğde Bor ve Yozgat fabrikaları için süre uzatımı istediklerini söyledi. Kendilerinin de gelecek haftadan itibaren fabrikaları almaya başlayacağını belirten Karakan’ın şu sözleri dikkat çekti: “İşler biraz zor, faizleri görüyorsunuz. Birilerinin iddia ettiği gibi bu fabrikalar kelepir değil, faizler çok yüksek, elimizi taşın altına koyup 3 bin 500 kişi çalıştırıyoruz. Bu fabrikalar peşkeş çekildi, diyorlar. Öyle olsaydı kolayca alırdık.”

FABRİKALARIN DURUMU
Edinilen bilgiye göre ÖİB, toplam 2 milyar 241 milyon lira bedelle özelleştirdiği Erzurum-Erzincan ile Muş, Çorum, Kırşehir, Turhal ve Elbistan şeker fabrikalarını yeni sahiplerine devretti. Kırşehir’i 330 milyon liralık teklifiyle kazanan Tutgu Gıda yöneticisi Miraç Caner Batur, kendilerinin fabrikayı yüzde 30’u peşin, 48 ay vadeyle aldıklarını söyledi. Toplam özelleştirme tutarı 2 milyar 610 milyon lira olan ve aralarında Doğuş Gıdanın aldığı Afyon, Niğde ve Yozgat ile birlikte Ilgın, Alpullu ve Burdur fabrikalarının da henüz devrolmadığı öğrenildi.

Uyardık ama dinlemediler

ŞEKER-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Kayseri Şeker’in aldığı Turhal dışındaki tüm fabrikaların işi bilmeyenlere satıldığını belirterek, “Alıcıların şeker üretimiyle ilgili hiç birikimleri yok, yarı yolda kalabilirler. Ülke de işveren de kaybetti, yazık oldu. 7 fabrikanın devri tamamlanırken, 6 tanesi bekliyor. Bu fabrikaları işletmek kolay değil. Süresi dolan işçilerimiz emekli edildi, diğerleri ise kamuda kalmayı tercih etti. Bilmeyen kişilerin bu fabrikaları yönetmesi, uzun yıllar çalıştırması zor. Ne yapacaklar bilmiyorum. Çok söyledik, uyardık ama bizi dinleyen olmadı. Bu fabrikalarda çalışmaya devam eden işçi sayımız 40-50’yi geçmiyor” dedi.

Kim ne kadar verdi?

25 şeker fabrikasından 14’ü için özelleştirme kararı alınmış ve ihaleler yapılmıştı. Bunlardan Doğuş Çay, Niğde-Bor, Yozgat ve Afyon şeker fabrikalarını toplam 1 milyar 336 milyon liralık teklifiyle kazanmıştı.

Ilgın’ı 637 milyon lirayla Alteks, Çorum’u 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt, Tokat Turhal’ı 569 milyon TL ile Kayseri Şeker, Kırşehir’i 330 milyon lira ile Tutgu Gıda, Burdur’u 487 milyon lirayla Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu; Elbistan’ı 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, birleştirilerek satışa çıkan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarını 287 milyon lirayla Albayrak Turizm, Alpullu’yu 150 milyon lirayla Binbir Gıda, Muş’u 230.2 milyon lirayla MBD inşaat kazanmıştı. Kastamonu şeker fabrikasının ihalesi ile yetersiz teklif gelmesi nedeniyle iptal edilmişti.

 

 

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

2023 hedefi 60 milyon turist

BMW gibisiniz!: Wyndham Hotel EMEA Başkanı Türkiye’nin her turiste hitap ettiğini söyledi

Siber talimhane kuruluyor