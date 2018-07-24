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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Özbekistan'dan Türk müteahhitlere davet

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Özbekistan'dan Türk müteahhitlere davet

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) üyelerine, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in 11 merkez ilçesinde kurulması planlanan örnek şehir sitelerinden birisinin Türk müteahhitleri tarafından yapılması teklifinde bulunuldu.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Genel Sekreter Alaattin Çakır'ın ortak yaptığı yazılı açıklamada, Konfederasyonun, yeni iş sahalarına açılmak ve Türkiye'ye döviz kazandırmak amacıyla özel müteahhitlik sektörünü yurt dışına taşımaya yönelik çalışma ve araştırmalar yaptığına işaret edildi. 

Özbek yetkililerin daveti üzerine Tellioğlu'nun başkanlığındaki heyetin, Özbekistan'a gerçekleştirdiği iş seyahatinde verimli görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, Özbek hükümetinin, Taşkent'in 11 merkez ilçesinde tüm yaşam ihtiyaçlarının bir arada karşılanacağı konut, rezidans, iş yeri, okul, hastane gibi yapılardan oluşacak örnek şehir siteleri kurmak istediğine yer verildi. Bu sitelerden birisinin de Konfederasyon üyelerince yapılması teklifinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, büyük inşaat hamlelerinin ancak İMKON ve Özbekistan devletinin oluşturacağı ortak bir koordinasyon yapısı içerisinde kazan-kazan sistemiyle daha sağlıklı işleyeceğinin yetkililere aktarıldığı ifade edildi. 

Taşkent'in konut stokunun en az yüzde 50’sinin 70 yıllık bina ömrünü tamamlamış ve kentsel dönüşüm gerektiren yapılar olduğunun, bu kentte gelecek 10 yılda 500 bine yakın konut ve diğer yaşam alanlarına ihtiyaç duyulacağının altı çizilen açıklamada, yeni inşaat hamlelerinin Özbekistan ekonomisi ve sanayisini de şaha kaldıracağı, Türkiye'nin dinamik bir inşaat sektörünün bu işi yapacak güç ve tecrübe birikimine sahip olduğu vurgulandı. 

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