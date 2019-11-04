Otomotivden iyi haber! Satışlar yüzde 127 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomotivden iyi haber! Satışlar yüzde 127 arttı
GeriEkonomi Otomotivden iyi haber! Satışlar yüzde 127 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Otomotivden iyi haber! Satışlar yüzde 127 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomotivden iyi haber! Satışlar yüzde 127 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Ekim ayında 49 bin 75 adet araç satışı gerçekleşti. Bu veriyle birlikte Ekim ayında satışlar yüzde 127.5 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde 2018'in aynı ayına göre yüzde 127,5 genişlerken, Ocak-Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,88 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,88 azalarak 330 bin 384 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 485 bin 27 satış yapılmıştı.

Bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 29,17 azalarak 268 bin 624, hafif ticari araç satışları da yüzde 41,6 gerileyerek 61 bin 760 oldu.

EKİM AYINDA 49 BİN 75 ARAÇ SATILDI

Bu yılın ekim ayına bakıldığında, toplam pazarda 49 bin 75 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın ekim ayında 21 bin 571 düzeyinde bulunuyordu. Bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 127,5 büyüdüğünü ortaya koydu.

Otomobil satışları, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 artarak 39 bin 996, hafif ticari araç satışları da yüzde 90,66 yükselişle 9 bin 79 olarak kayıtlara geçti.

153 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekim sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 30,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 39,2 ve 2000cc üstünde yüzde 29,4 azaldı. Söz konusu dönemde 153 elektrikli ve 8 bin 688 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,3 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,74'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68,58'e ulaştı.

EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61,5 pay ve 165 bin 274 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,4 pay ve 135 bin 353 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 72,08 pay ve 44 bin 518 adetle van ulaşırken, bunu, yüzde 12,17 pay ve 7 bin 517 adetle kamyonet, yüzde 8,04 pay ve 4 bin 967 adetle minibüs, yüzde 7,70 pay ve 4 bin 758 adetle de pick-up takip etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle