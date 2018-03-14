Otomotivde 8 yıl sonra büyük değişim! Bayraktar gitti Bilaloğlu geldi

2010 yılından bu yana 4 dönem ODD Başkanı olan Mustafa Bayraktar’ın yerine Doğuş Otomotiv’in Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu seçildi.

Bilaloğlu, daha önce ODD Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Bilaloğlu’nun Başkan olmasıyla birlikte Başkan Vekilliği görevine ise Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak geldi. Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ise yeni dönemde denetleme kurulu üyesi olarak seçildi.

32’İNCİ GENEL KURUL

Türk otomotiv sektörünün 47 markasını çatısı altında barındıran ODD’nin bugün 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 2017 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2018 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti. ODD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor. İşte ODD’nin 2018-2020 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

YÖNETİM KURULU

* Ali Bilaloğlu (İcra Kurulu Başkanı- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.)

*Bora Koçak (Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı-Çelik Motor Ticaret A.Ş.)

* Ali Haydar Bozkurt (CEO- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.)

* Şükrü Bekdikhan (Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü - Mercedes Benz Türk A.Ş.)

* Özgür Yücetürk (Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)

*Dr. Berk Çağdaş (Genel Müdür- Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.)

* Hakan Tiftik (İcra Kurulu Başkanı - Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.)

DENETLEME KURULU

*Altan Aytaç (Fiat Marka Direktörü- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.)

*Özcan Keklik (Genel Müdür- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.)

*Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı – Bayraktar Grubu)