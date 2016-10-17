Yamaha'dan YZF-R6
Etkileyici bir görünüme sahip 2017 Yamaha YZF-R6 nihayet ortaya çıktı.
Üçüncü jenerasyon R6 piyasaya sürüleli 10 yılı aşkın bir süre olmuş ve bu model supersport klasmanında rüştünü ispat etmişti. R6, 600cc klasmanındaki motosikletlerden daha fazla güç üretmeyi başarabilmiş, başarılı şasisi ile keskin viraj kabiliyetinin yanında konforlu bir şekilde hızlı tur zamanları yakalayabilmişti.
Ancak, tamamen yenilenmiş, dördüncü jenerasyon 2017 model R6, çıtayı bir adım daha yukarıya taşıyor.
Yamaha tarafından yayınlanan videoda, birçok görsel ve işitsel ögelere yer verilmiş. Gelen seslere göre sıralı 4 silindir motor, gösterge ekranından gördüğümüz kadarıyla 17,000 d/dak çevirebiliyor. Gösterge ekranından motosiklette quick shifter, traction kontrol ve sürüş modları olduğunu görebiliyoruz.
Yamaha, gaz teli olmadan geliştirdiği Yamaha çip kontrollü gaz sisteminin (YCC-T) sürücülere yardım edecek en iyi sistemlerden biri olduğunu söylüyor.Sistem, en ufak gaz tepkimesini bile en hızlı ve sarsıntısız şekilde motora aktarırken, ideal gaz kelebeği açılma zamanlamasını sürekli hesaplıyor.
Traction kontrol sistemi ise sürücünün motosikletini değişken yol koşullarına en iyi şekilde adapte edebilmesini sağlıyor. Yamaha, sistem sayesinde motosikletin pürüzsüz ve kesintisiz şekilde kullanılabildiğini ve diğer TC sistemlerinden farklı olarak lastik parametreleri ve lastik aşınmalarına göre değişkenlik gösterebildiğinin iddia ediyor.
R6 traction kontrolü, kapanması haricinde 6 farklı modda ayarlanabiliyor.
Son olarak, Yamaha D-Mode sistemi, sürücünün motor çalışma karakterini kendine göre optimumda ayarlamasını sağlıyor.
Yamaha, quick shifter sisteminin standart donanımda olmayacağını fakat opsiyon olarak satın alınabileceğini açıkladı. 2017 YZF-R6 için 500 USD kaparo veren şanslı ilk 500 müşteri ise quick shifter donanımına ekstra ücret ödemeden sahip olacak.
Ön çatallar, arka maşa, frenler, jantlar ve egzoz eski jenerasyon R6'dan kalma gibi gözükseler de, ön hava girişi MotoGP'de yarışan M1'e, ön farlar ise yeni YZF-R1'in çok benzer bir şekilde motosiklette yerini almış. Yeni tasarımlı ön farlar oldukça gösterişli. Arka farlar ve arka kuyruk dışında aynalar da büyük ağabeyi R1'den ödünç alınmış gibi gözüküyor.
43 mm'lik KYB ön çatallar, aynı gibi gözükseler de bir önceki jenerasyon R6'da bulunan 41 mm'liklerden daha büyükler ve anlaşılan YZF-R1'dan alınmışlar. Yeni R6'da ABS standart olarak sunulurken, çift ön diskler 320 mm olarak ölçülendirilmiş. Son olarak ağırlık tasarrufu sağlamak adına şasi magnezyumdan imal edilirken, depo da alüminyumdan imal edilmiş.
2017 Yamaha R6'nın Türkiye fiyatları ve satış başlangıç tarihi açıklanmazken, ABD fiyatı 12,199 USD'den (yaklaşık 37,000 TL'den) başlayacak ve bu ülkede mavi, siyah ve beyaz renkler ile satışa sunulacak. ABD teslimatlarının 2017'nin Mart ayında başlaması planlanıyor.
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