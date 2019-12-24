Son dakika... Yerli otomobilde bir detay daha ortaya çıktı.. İşte TOGG'un son paylaşımı
Yerli otomobilin tasarım ve özelliklerine ilişkin bilgilere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı. Türkiye’nin merakla ve dört gözle beklediği yerli otomobilin canlı kanlı ilk resmi tanıtımına sayılı günler kaldı.
Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportasıyla aynası gün yüzüne çıktı. Ön cam sütunları ve aynaları ortaya çıkan yerli otomobilin tavan çıtaları da göründü.
27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.
Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.
SON TEKNOLOJİ OLACAK
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
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